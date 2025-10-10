- Hoy:
¿José Jerí es hincha de Alianza Lima o Universitario? Este es el polémico mensaje que lo confirma
Con un polémico post en redes se dio a conocer de qué equipo es hincha el presidente José Jerí. Su mensaje generó malestar en hinchas.
José Jerí es el nuevo presidente del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. Tras juramentar en el Congreso de la República, el actual jefe de Estado ha captado la atención de los ciudadanos, quienes buscan conocer detalles de la vida del mandatario.
PUEDES VER: ¿Dónde se encuentra Dina Boluarte? La expresidenta no habría llegado a su casa, según América TV
El expresidente del parlamento era muy activo en sus redes sociales, y no era ajeno a los torneos locales, pero nunca imaginó que una de sus polémicas publicaciones se haría viral luego de convertirse en la máxima autoridad del país.
¿José Jerí es hincha de Alianza Lima o Universitario?
En su cuenta de 'X', José Jerí felicitó a Alianza Lima por ganar el Torneo Apertura, pero no dudó en asegurar que se "salvaron del quino". De esta manera, el presidente dejó en claro que hincha de Universitario de Deportes.
El presidente es hincha de Universitario de Deportes.
El post fue publicado en el 2017, pero luego de juramentar como mandatario se hizo viral entre los hinchas de ambos clubes, quienes no dudaron en comentar y expresar su opinión sobre el mensaje que escribió José Jerí.
"José Jerí ídolo crema", "Todo nuestro apoyo presidente", "Ni a los 15 días vas a llegar", "Año perfecto para ser hincha crema", "Veremos quién también se salva de quino", "No llega ni a la semana", "Tenía que ser galli...", son algunos comentarios que acompañan la publicación.
