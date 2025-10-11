Gran paro nacional el 15 de octubre: transportistas, 'Generación Z' y otros gremios saldrán a las calles a protestar

Este 15 de octubre se ha convocado a una nueva manifestación en contra el Estado peruano. La 'Generación Z' emitió un comunicado indicado que rechaza el gobierno de José Jerí y exhortan a todos los ciudadanos a unirse a la protesta que se realizará de forma pacífica y masiva.

"Estamos convencidos de que la mayoría del pueblo peruano comparte nuestro sentir y repudio. Conocemos tu historial José Jerí y los valores que representas. (...) Expulsar a este pacto corrupto que nos impone un presidente inmoral, manchado y no digno", indica una parte del comunicado.

Comunicado de la Generación 'Z'

Recordemos que, hace algunos días, gremios del sector transporte indicaron que se unirán a la protesta, ya que hasta el momento no se han realizado acciones tangibles en contra de la delincuencia, sicariato y extorsión.

Por su parte, el Bloque Universitario indicó que habrá movilizaciones en las distintas regiones del Perú. Ambos sectores indican que están cansados de las falsas promesas por parte del Gobierno peruano y la corrupción que está en los diferentes poderes del Estado.

Paro de transportistas 15 de octubre: ¿Quiénes acatarán la protesta?

Por el momento, se desconoce cuáles son las empresas que acatarán el paro de transportistas del miércoles de 15 de octubre. Se espera que en los próximos días se confirme cuáles son las líneas de transporte público que no saldrán a trabajar y se unirán a la protesta convocada por la generación Z.

Paro nacional 15 de octubre: Universidades suspenden sus clases presenciales

La gran acogida que tendrá el paro nacional el miércoles 15 de octubre, generó que las universidades suspendan sus clases presenciales con la finalidad de salvaguardar la integridad de los jóvenes y personal.

Pontificia Universidad Católica Perú

Por el momento, la PUCP indicó que suspenderá sus clases presenciales el miércoles 15 de octubre por el paro nacional convocado por los jóvenes de la 'Generación Z' y el Bloque Universitario.

"La PUCP informa que ese día las actividades académicas presenciales que puedan realizarse a distancia, incluidos exámenes parciales, se desarrollarán de manera remota, a través de clases o evaluaciones virtuales", indica una parte del comunicado publicado en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica Perú.