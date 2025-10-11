0
Portugal vs Irlanda por las Eliminatorias europeas

Nueva marcha de la 'Generación Z' este domingo 12 de octubre contra gobierno de José Jerí: "Repudio"

"Conocemos tu historial", se menciona en el comunicado oficial de la 'Generación Z', que convoca a todos los ciudadanos a marcha este 12 de octubre contra Jerí.

Jóvenes convocan una protesta en contra del nuevo presidente, José Jerí tras vacancia de Dina Boluarte.
La vacancia de Dina Boluarte generó que el nuevo presidente de la República sea el congresista, José Jerí. Esta medida lejos de causar algo de tranquilidad en la población peruana, provocó el adelanto de la protesta en contra del Gobierno, puesto que en las últimas horas se develó diversas acusaciones en contra del mandatario. La 'Generación Z' hace un llamado a la ciudadanía para marchar este domingo 12 de octubre.

La esposa de Hernán Barcos se pronunció en sus redes ante la actual situación del país.

Generacion Z

Generación Z se pronuncia ante el nuevo mandato de José Jerí.

Ampliación en breve...

