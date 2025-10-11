- Hoy:
Nueva marcha de la 'Generación Z' este domingo 12 de octubre contra gobierno de José Jerí: "Repudio"
"Conocemos tu historial", se menciona en el comunicado oficial de la 'Generación Z', que convoca a todos los ciudadanos a marcha este 12 de octubre contra Jerí.
La vacancia de Dina Boluarte generó que el nuevo presidente de la República sea el congresista, José Jerí. Esta medida lejos de causar algo de tranquilidad en la población peruana, provocó el adelanto de la protesta en contra del Gobierno, puesto que en las últimas horas se develó diversas acusaciones en contra del mandatario. La 'Generación Z' hace un llamado a la ciudadanía para marchar este domingo 12 de octubre.
PUEDES VER: Giuli Cunha se solidariza por situación en Perú y comparte sensible mensaje: "No se lo merecen"
Generación Z se pronuncia ante el nuevo mandato de José Jerí.
Ampliación en breve...
