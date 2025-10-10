- Hoy:
Giuli Cunha se solidariza por situación en Perú y comparte sensible mensaje: "No se lo merecen"
La esposa de Hernán Barcos se pronunció en sus redes sociales luego de la vacancia de Dina Boluarte y que José Jerí asuma el cargo como nuevo presidente.
En las últimas horas, nuestro país ha enfrentado drásticos cambios en la política luego que Dina Boluarte fuera vacada por incapacidad moral permanente, tras ello, el congresista José Jerí asumió el cargo de presidente. Ante esta situación, diversos personajes se pronunciaron y uno de ellos fue, la esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha.
Mediante sus redes sociales, la pareja del delantero de Alianza Lima, no desaprovechó la oportunidad para opinar respecto al panorama del Perú, que desde hace años presenta inestabilidad política. ¿Qué dijo la brasileña? Ahora te compartimos el post que compartió Giuli Cunha en su Instagram.
"¡No lo puedo creer! ¿Hasta cuándo el pueblo peruano va a sufrir? No se lo merecen todo lo que pasa en la política, ¡hace años!", aseveró. Estas palabras se dan acompañadas de una polémica imagen que involucra al nuevo mandatario peruano, José Jerí, quien fue investigado por violación sexual.
La esposa de Hernán Barcos realizó una publicación ante situación del país. | Imagen: Instagram
Es importante recordar que el nuevo presidente, José Jerí, fue denunciado por presunta violación sexual. La denuncia había sido presentada por una mujer que dijo que los hechos ocurrieron durante una reunión social en diciembre de 2024, pero la Fiscalía Suprema de Familia decidió archivar la denuncia en su contra por ese delito, ya que las pruebas de ADN no coincidían.
Congreso destituye a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente
Dina Boluarte fue vacada por "incapacidad moral permanente" por el Congreso de Perú, este último 10 de octubre. Esta medida fue una moción basada en acusaciones de corrupción, incluyendo el llamado "Caso Rolex", y la presunta incapacidad del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Tras el debate, el Congreso votó a favor de la vacancia con 88 votos a favor, 28 en contra y 9 abstenciones, superando el mínimo de 87 requerido. El presidente del Congreso, José Jerí Oré, asumió la Presidencia del Perú de forma interina, según el artículo 115 de la Constitución, que establece la sucesión en caso de vacancia presidencial.
