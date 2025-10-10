0
¿Dónde se encuentra Dina Boluarte? La expresidenta no habría llegado a su casa, según América TV

Tras ser vacada por el Congreso de la República, gran parte de la población busca conocer dónde está la exjefa de Estado. Más detalles AQUÍ.

Roxana Aliaga
Dina Boluarte no habría llegado a su casa, según dio a conocer América TV.
Dina Boluarte no habría llegado a su casa, según dio a conocer América TV. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
El Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente tras los diversos casos de extorsión, sicariato, delincuencia que viene afectado a la población de manera directa. Tras ser destituida, la exmandataria brindó su último mensaje a la nación dando un balance de su gobierno.

Manifestantes confirman una nueva marcha para el miércoles 15 de agosto.

Mientras que José Jerí, actual presidente de Perú, brindaba un pequeño mensaje de unión a la población. América Televisión dio a conocer que una de sus cámaras captaron a Boluarte abandonando Palacio en el denominado 'cofre', carro blindado que la movilizó durante su mandato.

¿Dónde se encuentra Dina Boluarte?

Se esperaba que la expresidente del Perú se dirija a tu casa, ubicada en el distrito de Surquillo, pero advirtieron que no se vio llegar a la exmandataria, lo cual genera preocupación entre la población, quiénes no quieren que pida asilo político.

"Durante la noche hubo más personal de seguridad, ahora hay menos. Entraron dos camionetas y se fueron con dirección desconocida. Es una incógnita el paradero de Dina Boluarte", comentó el periodista de América Televisión durante un despacho que realizó.

¿Dina Boluarte pidió asilo político?

Se rumoreaba que la presidenta Dina Boluarte había solicitado asilo político, pero esto fue desmentido por su abonado. Ante estas especulaciones, los congresistas Patricia Chirinos y Elías Varas exhortaron a más de 40 embajadas de Lima rechazar cualquier solicitud de protección a la exjefa de Estado.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

