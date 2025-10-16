Nuevo feriado en octubre: peruanos podrían acceder a un día libre adicional

Actualmente, Perú tiene 16 feriados nacionales, pero el Congreso de la República busca añadir uno nuevo al calendario nacional tenga 17 fechas de descanso. Este día libre adicional se aplicaría para trabajadores del sector público y privado.

La iniciativa propuesta por el congresista Idelso Manuel García Correa, integrante de Alianza para el Progreso, busca que se conmemore al Señor Cautivo de Ayabaca, esto generaría un cambio importante en el país.

Nuevo feriado en octubre: ¿Cuándo sería?

Se indicó que este nuevo feriado sería el 13 de octubre de cada año; sin embargo, esta fecha ya es considerado un 'feriado regional' que solo aplica en Piura. Tras la iniciativa, este sería aplicado a nivel nacional.

"Promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú", comentó el parlamentario de Alianza para el Progreso. Esta iniciativa modificaría el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, por ello, debe ser evaluada por el Congreso de la República.

Buscan feriado nacional por Señor Cautivo de Ayabaca.

Feriados nacionales este 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados nacionales que resta al 2025. Presta mucha atención, porque esta información te permitirá armar tus planes para lo que resta del presente año.