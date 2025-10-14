Confirman nuevo feriado regional en octubre 2025: estos trabajadores peruanos descansarán

Si bien octubre solo tiene un feriado a nivel nacional, se anunció un día no laborable para el próximo viernes 24, debido al aniversario de la provincia de San Román en Juliaca. Esta medida permitirá que los pobladores del lugar puedan disfrutar de un merecido descanso y participar de las actividades programadas para la celebración.

Anuncian feriado regional en octubre 2025

El feriado regional está amparado por la Ley N.º 13293, promulgada en 1960, la cual establece que cada 24 de octubre de todos los años, será feriado en la provincia de San Román, departamento de Puno, con motivo de su aniversario. En este 2025, se cumplirá 99 años de su creación política.

El feriado regional por el aniversario de la Provincia de San Román es el viernes 24 de octubre.

Cabe destacar, que la fecha de este año cae viernes 24 de octubre, lo que permite un fin de semana largo para los habitantes de la zona, quienes realizan y participan de actividades cívicas, culturales, desfiles, ceremonias, festejos con música, danzas y expresiones culturales locales.

Por otro lado, este feriado regional aplica al sector público de la provincia de San Román, por lo que se suspenderán las labores en dicha fecha. Respecto a los trabajadores privados, el otorgamiento del descanso por ese día estará sujeto a un previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Aniversario 99° de la provincia de San Román, Puno

Algunas de las actividades previstas para este aniversario, incluyen una misa central y actos protocolares; como izamiento del pabellón nacional y bandera de Juliaca, sesión solemne con autoridades municipales, foros, congresos, concursos artísticos de pintura y poesía, festivales culturales y recreativos, eventos deportivos.

Asimismo, se realizará un desfile escolar alegórico que involucra instituciones educativas de varios niveles, actividades culturales como Festival del Cine Andino; Festival "Celebremos Juliaca"; eventos de música, danzas autóctonas, sikuris; concursos de bandas y mucho más.