Este es el próximo feriado 2025 a nivel nacional para trabajadores del sector público y privado
Tras el feriado del 8 de octubre, conoce cuál es el siguiente día libre a nivel nacional, que otorga descanso a trabajadores del sector público y privado.
Este 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos y al héroe, Miguel Grau Seminario, lo que generó un feriado a nivel nacional en el calendario oficial 2025. Luego de celebrar esta fecha, es importante conocer cuál es el próximo día libre en el país, según el diario El Peruano y qué se celebra.
PUEDES VER: ¿Mañana, 9 de octubre habrá paro de transportistas? Últimas noticias de reunión de gremios y PCM
El próximo feriado en Perú será el sábado 1 de noviembre, día en el que se festeja el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa católica dedicada a honrar a todos los santos y difuntos. Este feriado está reconocido por el Decreto Legislativo N.º 713 y beneficia tanto a los trabajadores del sector público como privado.
El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es feriado nacional en el Perú.
Feriado del 1 de noviembre 2025 en Perú
El 1 de noviembre de cada año se conmemora el Día de Todos los Santos. Esta fecha está dedicada a honrar a todos los santos y difuntos, incluso a aquellos que no tienen una festividad propia en el calendario. Además, es un momento de reflexión, recuerdo y fe para las familias peruanas.
Entre las tradiciones más destacadas, se encuentran las visitas a los cementerios; las familias acuden a los camposantos llevando flores, coronas, velas y comida para recordar a sus seres queridos fallecidos. Asimismo, suelen compartir alimentos tradicionales como leche asada, tamal, pan wawa y tantawawa, que son figuras de pan en forma de niño o animal, muy comunes en la sierra.
Por otro lado, el 1 de noviembre, al ser feriado nacional, los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado. Si laboran ese día sin descanso sustitutorio, deben recibir una triple remuneración: el pago normal más una sobretasa del 100%.
Calendario de feriados que restan en este 2025
¡Organiza tus planes con tiempo! Conoce cuáles son los feriados a nivel nacional que restan en los siguientes meses de este año 2025 y qué se celebra:
- 1 de noviembre (sábado) — Día de Todos los Santos
- 8 de diciembre (lunes) — Inmaculada Concepción
- 9 de diciembre (martes) — Batalla de Ayacucho
- 25 de diciembre (jueves) — Navidad
