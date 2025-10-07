Feriado del 8 de octubre: ¿BCP, Interbank, BBVA y otros bancos atenderán? Conoce los horarios

Este miércoles 8 de octubre es feriado en todo el Perú y se conmemorará el Combate de Angamos, en el que falleció el héroe nacional Miguel Grau. En este contexto, muchas actividades se verán afectadas y modificadas, por ello, es importante que tengas en cuenta el horario de atención de los bancos, en caso tengas que realizar algún trámite.

¿Los bancos abrirán en feriado del 8 de octubre?

La respuesta es no. Pero, ¿qué pasa si se te presenta un inconveniente o emergencia en pleno feriado? Te contamos los canales de atención digitales, telefónicas y canales disponibles del BCP, BBVA, Interbank y demás entidades financieras para este 8 de octubre a nivel nacional.

Los bancos atenderán mediante sus plataformas digitales en feriado.

En el caso del BCP, atenderá mediante su banca telefónica desde las 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Además, los agentes, banca móvil, cajeros y Yape estarán activos. El número de WhatsApp para conectarse es 99 311 9898.

Respecto al BBVA, ofrece atención mediante su aplicativo móvil, banca por Internet que atiende las 24 horas y banca por teléfono, en un horario de lunes a sábado, de 8 a.m. a 8 p.m.

Las agencias presenciales del Banco de la Nación no atenderán al público en feriado, pero los canales digitales como app y banca por internet funcionarían con normalmente; también los cajeros automáticos y agentes corresponsales MultiRed.

Respecto a la atención de Interbank, seha comunicado que sus agencias a nivel nacional permanecerán cerradas el 8 de octubre por tratarse de un feriado. Los canales digitales y cajeros automáticos seguirían operando con normalidad para que los usuarios puedan realizar transacciones.

¿Por qué el 8 de octubre es feriado en Perú?

El 8 de octubre es feriado nacional en el Perú porque se conmemora el Combate de Angamos (1879), una de las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. En esa fecha, el monitor peruano Huáscar, comandado por el almirante Miguel Grau Seminario, fue rodeado y atacado por los buques chilenos Blanco Encalada y Cochrane.

Feriado en conmemoración del Combate de Angamos y homenaje al héroe nacional Miguel Grau.

Durante la batalla, Miguel Grau murió heroicamente defendiendo al Perú, convirtiéndose en símbolo de patriotismo, valentía y honor. Es así que el Estado peruano declaró este día feriado nacional en homenaje al Caballero de los Mares, y a todos los marinos que participaron en el combate.