¿Mañana, 9 de octubre habrá paro de transportistas? Últimas noticias de reunión de gremios y PCM

En las últimas semanas, se han realizado diversas marchas de transportistas, quienes exigen acciones drásticas al Gobierno peruano ante la ola de inseguridad y extorsiones que vienen sufriendo. En este marco, tras una reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y gremios, se canceló el paro del 7 de octubre, pero, ¿cuál será el panorama de mañana, jueves 9 de octubre? Te brindamos las últimas noticias.

El paro de transportistas en Lima y Callao genera un gran impacto en la sociedad, puesto que se hace escuchar la voz de los ciudadanos afectados y de las víctimas de la criminalidad, que le sigue ganando a las fuerzas del orden. Además, genera complicaciones para aquellos que desean movilizarse en medio de la paralización.

¿Mañana, 9 de octubre habrá paro de transportistas?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha confirmado una reunión con los gremios y asociaciones de transportistas para este jueves 9 de octubre, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta reunión se adelanta, puesto que inicialmente se acordó para el sábado 11 de octubre.

Teniendo en cuenta esta información, de momento, no se ha anunciado un nuevo paro de transportistas para el jueves 9 de octubre. Sin embargo, diversos representantes de los gremios y asociaciones han declarado públicamente, que de no cumplirse con lo acordado, las manifestaciones continuarán.

Este martes 7 de octubre, congresistas y representantes se reunieron en el Congreso. Luego de la junta, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, señaló que: "Si no cumplen volvemos a paralizar. No esperen que volvamos a sacar las unidades y sea un caos".

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, indicó, respecto a la reunión pactada para el 9 de octubre: "Que hemos participado junto al premier y al ministro del Interior en estos últimos días, donde se ha realizado un paro de veinticuatro horas y no fue realmente contra el Gobierno, fue un paro, una protesta contra la criminalidad organizada".

PCM anunció la convocatoria a una reunión de trabajo. | Imagen: X

La reunión se realizará en la sede de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) a las 8:30 a.m. y el tema central será abordar la problemática de la inseguridad y extorsiones, que afecta al sector transporte, diálogo con autoridades para coordinar medidas. Adicionalmente, se llevará a cabo la instalación de una mesa técnica para el 14 de octubre.