Nuevo paro de transportistas del lunes 6 de octubre: estas líneas de Lima y Callao acatarán la protesta

Buses de 'El Chino', 'Vipusa', 'La 50', ''Huascar', 'Nueva América' entre otros NO CIRCULARÁN este lunes 6 de octubre por el paro de transportistas.

Roxana Aliaga
Estos son los buses que no circularán en Lima por el paro de transportistas.
Estos son los buses que no circularán en Lima por el paro de transportistas. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Un nuevo paro de transportistas ha sido convocado para el lunes 6 de octubre. Según dio a conocer Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, diversos conductores de Lima Norte y Sur no saldrán a trabajar durante 24 horas, tras el asesinato contra un chofer de la empresa Lipetsa.

La medida busca que las autoridades les ofrezcan soluciones tangibles frente al incremento de la delincuencia que está afectando a este importante sector del país. Se debe tener en cuenta que, la paralización no incluye una manifestación.

"El apagado de motores no será con marchas ni con actos de violencia. Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", puntualizó.

Paro de transportistas: estas líneas de Lima Norte y Sur acatarán la inmovilización

Ante este nuevo paro de transportistas pactado para el 6 de octubre, diversos ciudadanos buscan conocer qué líneas de Lima Norte y Sur acatarán la inmovilización. Si quieres conocer cuáles son, entonces revisa el siguiente listado.

  • Consorcio Vía
  • Zeta
  • El Rápido
  • Cristo de Pachacamilla
  • Los Loritos
  • Vipusa
  • Vipetsa
  • Nueva América
  • Urbanito
  • Edilberto Ramos
  • Huáscar
  • Santa Catalina
  • Etuchisa (Los Chinos)
  • San Sebastián (La 50)

ATU confirma que el Metropolitano, corredores y Metro de Lima operarán con normalidad

Mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dio a conocer que el Metropolitano, Líneas 1 y 2, así como corredores, trabajaran con total normalidad. Además, aseguraron que contarán con personal de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los Usuarios.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

