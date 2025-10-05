- Hoy:
Nuevo paro de transportistas del lunes 6 de octubre: estas líneas de Lima y Callao acatarán la protesta
Buses de 'El Chino', 'Vipusa', 'La 50', ''Huascar', 'Nueva América' entre otros NO CIRCULARÁN este lunes 6 de octubre por el paro de transportistas.
Un nuevo paro de transportistas ha sido convocado para el lunes 6 de octubre. Según dio a conocer Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, diversos conductores de Lima Norte y Sur no saldrán a trabajar durante 24 horas, tras el asesinato contra un chofer de la empresa Lipetsa.
La medida busca que las autoridades les ofrezcan soluciones tangibles frente al incremento de la delincuencia que está afectando a este importante sector del país. Se debe tener en cuenta que, la paralización no incluye una manifestación.
"El apagado de motores no será con marchas ni con actos de violencia. Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", puntualizó.
Paro de transportistas: estas líneas de Lima Norte y Sur acatarán la inmovilización
Ante este nuevo paro de transportistas pactado para el 6 de octubre, diversos ciudadanos buscan conocer qué líneas de Lima Norte y Sur acatarán la inmovilización. Si quieres conocer cuáles son, entonces revisa el siguiente listado.
- Consorcio Vía
- Zeta
- El Rápido
- Cristo de Pachacamilla
- Los Loritos
- Vipusa
- Vipetsa
- Nueva América
- Urbanito
- Edilberto Ramos
- Huáscar
- Santa Catalina
- Etuchisa (Los Chinos)
- San Sebastián (La 50)
ATU confirma que el Metropolitano, corredores y Metro de Lima operarán con normalidad
Mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dio a conocer que el Metropolitano, Líneas 1 y 2, así como corredores, trabajaran con total normalidad. Además, aseguraron que contarán con personal de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los Usuarios.
