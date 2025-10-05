¿Habrá clases el 6 de octubre por paro de transportistas? Conoce Minedu suspendió la presencialidad

El Director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeada, anunció que mañana, lunes 6 de octubre, habrá un nuevo paro de transportistas, porque conductores y cobradores siguen siendo víctimas de atentados criminales, como la extorsión y sicariato.

Ante ello, gran parte de la población busca conocer si el Ministerio de Educación (Minedu) suspenderá las clases presenciales en los colegios de Lima y Callao, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los estudiantes, así como personal de educación.

¿Habrá clases el 6 de octubre por paro de transportistas?

Por el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha indicado que el lunes 6 de octubre, se suspenderán las clases presenciales en los colegios de Lima y Callao por el nuevo paro de transportistas, pero se espera que, en las próximas horas, la entidad emita un comunicado.

Recordemos que, durante el último paro de transportistas, realizado el pasado 2 de octubre, el Minedu no suspendió las clases y estas se realizaron con total normalidad en su horario habitual. En cambio, la Dirección Regional de Educación del Callao dispuso que ese día las actividades escolares se desarrollen de forma virtual.

Minedu aún no ha suspendido las clases presenciales.

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre

Martín Ojeada, director de la Cámara Internacional de Transportes, informó que este lunes 6 de octubre los transportistas de Lima y Callao paralizarán sus operaciones durante 24 horas, a partir de las 00:00 horas del lunes 6 de octubre. La medida ha generado preocupación entre los ciudadanos, ya que no podrán acceder a vehículos para trasladarse.

"El apagado de motores no será con marchas ni con actos de violencia. Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", manifestó Ojeda.