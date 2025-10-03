Estudiantes a nivel nacional tendrán una semana de vacaciones en octubre 2025: ¿cuándo serán?

Muchos estudiantes del país se encuentran rindiendo sus exámenes correspondientes al tercer bimestre del 2025 y luego de ello, podrán descansar una semana en este mes de octubre, según lo confirmado por el Ministerio de Educación (Minedu). ¿En qué fechas se darán estos días libre? Te compartimos toda la información que debes conocer.

Minedu confirma vacaciones en octubre 2025 a nivel nacional

Los alumnos de colegios públicos en todo el Perú, descansarán del 12 al 17 de octubre, que corresponde al cuarto bloque de semana de gestión del calendario escolar 2025. Cabe precisar, que en este periodo los docentes continuarán con sus laborales y preparando sus sesiones para lo que resta del año.

Estudiantes descansarán una semana en octubre 2025.

Esta medida otorga que los estudiantes tengan siete días libres, adicionando el fin de semana habitual: 18 y 19 de octubre. En estas fechas de descanso los escolares podrán recargar energías para lo que será el siguiente y último bimestre del 2025, a poco de culminar el periodo lectivo del presente año.

Es importante precisar que los docentes tienen conocimiento de esta medida en los colegios a nivel nacional, puesto que al inicio del año escolar se comparte el calendario oficial, donde se distribuyen las sesiones y el periodo de aprendizaje que tendrán los menores en las aulas académicas. Revisa las fechas restantes:

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre (9 semanas).

Cuarto bloque de gestión: del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre (9 semanas).

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de diciembre.

¿Cuándo acaba el año escolar 2025 en Perú?

El fin del año escolar 2025 para instituciones públicas está programado para el viernes 19 de diciembre; sin embargo, hay que tener en cuenta que la clausura del año escolar puede extenderse unos días después, hasta fin de diciembre. Mientras que los colegios privados pueden establecer su propio calendario de cierre, siempre y cuando cumplan con las normativas.

Luego del cierre de las clases, se inicia un quinto bloque de gestión que va del 22 al 31 de diciembre de 2025, periodo en el que los docentes continúan con sus labores administrativas. En conclusión, a partir del 22 de diciembre de 2025, los alumnos iniciarán sus vacaciones de verano.