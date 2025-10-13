¿Habrá paro nacional el miércoles 15 de octubre? Lo último que se sabe

A raíz de la fuerte crisis que atraviesa todo el Perú a causa de la delincuencia que cada día toma más terreno en diversas zonas de la capital y provincias, importantes gremios del sector transporte, educación e independientes, han convocado un paro nacional para este miércoles 15 de octubre. ¿La finalidad? Hacer sentir su voz de protesta y encontrar solución a la problemática cuyas lamentables consecuencias tiene como saldo decenas de víctimas mortales.

La paralización tomó aún más fuerza tras el último atentado en contra de Agua Marina, agrupación musical que fue víctima de un cobarde ataque durante una presentación en Chorrillos. Este terrible hecho dejó varios heridos.

Considerando ello, trabajadores y estudiantes que realizan actividades regulares durante la fecha pactada para la movilización, se preguntan si el paro va o no va. Además, a qué hora iniciaría y cuáles serían las medidas y zonas en las que la población se desplazará.

Lo último sobre el paro nacional programado para el 15 de octubre.

¿Habrá paro nacional este 15 de octubre en Perú?

Sí. De acuerdo a lo indicado por representantes del gremio de transportistas y el Bloque Universitario, este miércoles 15 de octubre la paralización será masiva y se contará con la mayoría de gremios. Precisamente Valter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), comentó a La República: "Sí vamos al paro el 15 de octubre".

Estudiantes de universidades privadas y públicas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Agraria La Molina, Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros, también se han sumado a la convocatoria.

¿A qué hora inicia el paro nacional del 15 de octubre?

El paro nacional está programado para iniciar desde las 8:00 a. m. en Lima y Callao, con diferentes puntos de concentración en la zona sur y norte, desde donde partirán con la intención de llegar hasta el Centro de Lima.