¿Se confirma un nuevo paro nacional para el 16 de octubre? Lo último sobre la medida
Pese a las reuniones entre gremios y el presidente, José Jerí, la marcha de este 15 de octubre se mantiene de pie. ¿Qué pasará mañana? Te brindamos más detalles.
Para este miércoles 15 de octubre se ha convocado un paro nacional, que contará con la presencia de la Generación Z, Bloques Universitarios y diversos gremios que no reconocen a José Jerí, como el nuevo presidente del Perú. En este contexto, surgen dudas respecto al posible panorama que tendrá el 16 de octubre y si se confirmará una nueva marcha.
PUEDES VER: Paro nacional del 15 de octubre CONFIRMADO: puntos y horarios de la marcha de HOY en todo el país
Si bien para la protesta de hoy no se contará con la presencia de los gremios del sector transporte, puesto que mediante un comunicado, señalaron que no acatarán el paro; otras asociaciones sí pretenden marchar, no solo en Lima, también en diversas provincias del interior del país.
Generación Z y otros gremios marchan en contra del Gobierno de José Jerí.
¿Habrá nuevo paro nacional este 16 de octubre?
A pocas horas de llevarse a cabo la gran movilización, se conoce que para el 16 de octubre no se ha convocado un nuevo paro. Sin embargo, el panorama podría cambiar durante las siguientes horas. Cabe destacar, que en los últimos días, el nuevo mandatario se ha reunido con diversos representantes, quienes esperan medidas drásticas ante la ola de inseguridad ciudadana.
En tanto, ya se conoce los puntos de concentración para los manifestantes que participarán de la protesta del 15 de octubre. En Lima, se reunirán en el Palacio de Justicia, desde las 4:00 p. m., Plaza Dos de Mayo, Plaza Francia: 4:00 p. m. y Avenida Abancay, a partir de las 5:00 p. m.
- Arequipa: 5:00 - Plaza España
- Cusco: 4:00 - Plaza Tupac Amaru
- Huancayo: 4:00 - Estadio Mariscal Castilla
- Chimbote: 4:00 - Plaza Miguel Grau
- Huánuco: 4:00 - Plaza de Armas
- Piura: 5:00 - Plazuela Merino
- Trujillo: 4:00 - Plazuela el Recreo
- Chiclayo: 4:00 - Plazauela Elias Aguirre
- Piura: 5:00 - Plazuela Merino
- Iquitos: 4:00 - Plaza 28 de Julio
- Tacna: 4:00 - Plaza Zela
- Moyobamba - San Martín: 6:00 - Plaza de Armas
Dirigentes de transportistas no acatan el paro del 15 de octubre
Diversos gremios de transporte urbano formal se reunieron con José Jerí en Palacio de Gobierno para abrir una mesa de diálogo ante la actual situación del país. Al término del encuentro, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, y Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), informaron que no participarán de esta protesta.
Transportistas de Lima y Callao no participan de la marcha del 15 de octubre.
"Las empresas agremiadas que suscriben el presente comunicado han acordado por unanimidad PRESTAR SERVICIOS NORMALMENTE EL DÍA 15 DE OCTUBRE. En atención a ello, solicitamos que las autoridades, frente a las movilizaciones convocadas, brinden garantías para evitar daños a las unidades de transporte, al personal que opera el servicio y a los usuarios.", se informó.
