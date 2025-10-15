¿Se confirma un nuevo paro nacional para el 16 de octubre? Lo último sobre la medida

Para este miércoles 15 de octubre se ha convocado un paro nacional, que contará con la presencia de la Generación Z, Bloques Universitarios y diversos gremios que no reconocen a José Jerí, como el nuevo presidente del Perú. En este contexto, surgen dudas respecto al posible panorama que tendrá el 16 de octubre y si se confirmará una nueva marcha.

Si bien para la protesta de hoy no se contará con la presencia de los gremios del sector transporte, puesto que mediante un comunicado, señalaron que no acatarán el paro; otras asociaciones sí pretenden marchar, no solo en Lima, también en diversas provincias del interior del país.

Generación Z y otros gremios marchan en contra del Gobierno de José Jerí.

¿Habrá nuevo paro nacional este 16 de octubre?

A pocas horas de llevarse a cabo la gran movilización, se conoce que para el 16 de octubre no se ha convocado un nuevo paro. Sin embargo, el panorama podría cambiar durante las siguientes horas. Cabe destacar, que en los últimos días, el nuevo mandatario se ha reunido con diversos representantes, quienes esperan medidas drásticas ante la ola de inseguridad ciudadana.

En tanto, ya se conoce los puntos de concentración para los manifestantes que participarán de la protesta del 15 de octubre. En Lima, se reunirán en el Palacio de Justicia, desde las 4:00 p. m., Plaza Dos de Mayo, Plaza Francia: 4:00 p. m. y Avenida Abancay, a partir de las 5:00 p. m.

Arequipa: 5:00 - Plaza España

Cusco: 4:00 - Plaza Tupac Amaru

Huancayo: 4:00 - Estadio Mariscal Castilla

Chimbote: 4:00 - Plaza Miguel Grau

Huánuco: 4:00 - Plaza de Armas

Piura: 5:00 - Plazuela Merino

Trujillo: 4:00 - Plazuela el Recreo

Chiclayo: 4:00 - Plazauela Elias Aguirre

Piura: 5:00 - Plazuela Merino

Iquitos: 4:00 - Plaza 28 de Julio

Tacna: 4:00 - Plaza Zela

Moyobamba - San Martín: 6:00 - Plaza de Armas

Dirigentes de transportistas no acatan el paro del 15 de octubre

Diversos gremios de transporte urbano formal se reunieron con José Jerí en Palacio de Gobierno para abrir una mesa de diálogo ante la actual situación del país. Al término del encuentro, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, y Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), informaron que no participarán de esta protesta.

Transportistas de Lima y Callao no participan de la marcha del 15 de octubre.

"Las empresas agremiadas que suscriben el presente comunicado han acordado por unanimidad PRESTAR SERVICIOS NORMALMENTE EL DÍA 15 DE OCTUBRE. En atención a ello, solicitamos que las autoridades, frente a las movilizaciones convocadas, brinden garantías para evitar daños a las unidades de transporte, al personal que opera el servicio y a los usuarios.", se informó.