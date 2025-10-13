¿Minedu cancelará las clases escolares este 15 de octubre por el paro de transportistas y Generación Z?

Solo faltan dos días para que se lleve a cabo el gran paro de transportistas y Generación Z, que exigen al gobierno peruano tomar medidas drásticas ante la ola de inseguridad y extorsión. En este marco, existen dudas respecto a la realización de clases escolares en los colegios de la capital, puesto que ante las marchas, ha quedado comprobado que se registran complicaciones para movilizarse. ¿Minedu ya se pronunció al respecto?

Si bien los estudiantes de las instituciones educativas públicas del país se encuentran disfrutando de unas breves vacaciones, mientras los docentes desarrollan su Semana de Gestión Escolar 2025, los escolares de colegios privados sí están recibiendo clases con normalidad. ¿Se suspenderán las actividades el miércoles 15 de octubre?

¿Habrá clases escolares el 15 de octubre por el paro?

Por el momento, ni el nuevo presidente, José Jerí, ni el Ministerio de Educación se han pronunciado al respecto o publicado un comunicado oficial. Se espera que en las siguientes horas informen qué medida tomarán al respecto, puesto que existe un gran número de alumnos y docentes que podrían verse afectados por el paro de este 15 de octubre.

Minedu aún no se pronuncia respecto a las clases del 15 de octubre.

Estos transportistas no participarán del paro nacional del 15 de octubre

Desde hace días, se viene convocando a toda la ciudadanía a participar del paro de este 15 de octubre; sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que un sector de transportistas no participará de la marcha tras reunirse con el mandatario, José Jerí. Esto generaría división entre el gremio.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, y Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), señalaron que no acatarán el paro nacional convocado para este 15 de octubre. Ambos dirigentes tomaron esta decisión tras sostener una reunión con el presidente de la República.

"Ha sido una mesa integrada por todo el sector de transporte urbano, pero también hoy se ha integrado la asociación nacional de conductores (…) conductores también de las diferentes modalidades (…) hay colectiveros, taxistas, mototaxistas, transporte interprovincial, de carga pesada. Nosotros no hemos convocado a paro el 15 de octubre", señaló Palomino a la prensa, este último sábado 11 de octubre.