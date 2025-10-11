Estas universidades confirman suspensión de clases presenciales por el paro nacional del 15 de octubre

El miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un nuevo paro nacional en contra el Gobierno peruano. Esta protesta fue convocada por la Generación Z y Bloque de Universitario, además, a la movilización se unirán los gremios del sector transporte, quienes buscan medidas tangibles ante los casos de extorsión y sicariato.

Ante este escenario, diversas universidades e institutos peruanos indicaron que suspenderán sus clases presenciales con la finalidad de salvaguardar la integridad de sus estudiantes, profesores y personal administrativo.

Paro nacional 15 de octubre: Universidades suspenden clases presenciales por protesta

Por el momento, solo la Pontificia Universidad Católica del Perú ha sido la única casa de estudios que confirmó la suspensión de clases presenciales para el miércoles 15 de octubre debido al paro nacional convocado por los jóvenes de la 'Generación Z' y Bloque Universitario.

Comunicado de la PUCP.

"La PUCP informa que ese día, las actividades académicas presenciales que puedan realizarse a distancia, incluidos los exámenes parciales, se desarrollarán de manera remota. (....) Esta decisión busca reducir riesgos y garantizar condiciones más seguras para el estudio y trabajo", indica el post la conocida casa de estudios.

Gremios se unen al paro nacional del 15 de octubre

Desde hace algunos días se está impulsando una marcha contra el Estado peruano. En primera instancia, la protesta fue anunciada por el Bloque Universitario, pero tras la toma de mando de José Jerí, la 'Generación Z' anunció que también participará en la movilización. A continuación, podrás conocer cuáles son los gremios que confirmaron su asistencia.