0

Estas universidades confirman suspensión de clases presenciales por el paro nacional del 15 de octubre

Un nuevo paro nacional se desarrollará el miércoles 15 de octubre y diversas universidades anunciaron la suspensión de sus clases presenciales.

Roxana Aliaga
El paro nacional del 15 de octubre generó que universidades suspendan sus clases.
El paro nacional del 15 de octubre generó que universidades suspendan sus clases. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

El miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un nuevo paro nacional en contra el Gobierno peruano. Esta protesta fue convocada por la Generación Z y Bloque de Universitario, además, a la movilización se unirán los gremios del sector transporte, quienes buscan medidas tangibles ante los casos de extorsión y sicariato.

'Generación Z', transportistas y otros gremios saldrán a protestar el miércoles 15 de octubre.

PUEDES VER: Gran paro nacional el 15 de octubre: transportistas, 'Generación Z' y otros gremios saldrán a las calles a protestar

Ante este escenario, diversas universidades e institutos peruanos indicaron que suspenderán sus clases presenciales con la finalidad de salvaguardar la integridad de sus estudiantes, profesores y personal administrativo.

Paro nacional 15 de octubre: Universidades suspenden clases presenciales por protesta

Por el momento, solo la Pontificia Universidad Católica del Perú ha sido la única casa de estudios que confirmó la suspensión de clases presenciales para el miércoles 15 de octubre debido al paro nacional convocado por los jóvenes de la 'Generación Z' y Bloque Universitario.

paro de 15 de octubre

Comunicado de la PUCP.

"La PUCP informa que ese día, las actividades académicas presenciales que puedan realizarse a distancia, incluidos los exámenes parciales, se desarrollarán de manera remota. (....) Esta decisión busca reducir riesgos y garantizar condiciones más seguras para el estudio y trabajo", indica el post la conocida casa de estudios.

Gremios se unen al paro nacional del 15 de octubre

Desde hace algunos días se está impulsando una marcha contra el Estado peruano. En primera instancia, la protesta fue anunciada por el Bloque Universitario, pero tras la toma de mando de José Jerí, la 'Generación Z' anunció que también participará en la movilización. A continuación, podrás conocer cuáles son los gremios que confirmaron su asistencia.

  • Asotrani
  • Alianza Nacional de Transportistas
  • Asociación Nacional de Conductores
  • Federación de Estudiantes de la PUCP
  • Bloque Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal
  • Universidad Ruiz de Montoya
  • Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Qué falta para su aprobación y cuánto dinero se podría desembolsar?

  2. El 13 y 14 de octubre no se trabaja en Perú: ¿quiénes se beneficiarán con los feriados?

  3. Gran paro nacional el 15 de octubre: transportistas, 'Generación Z' y otros gremios saldrán a las calles a protestar

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano