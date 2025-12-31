A poco de iniciar el 2026: ¿Cuáles son todos los feriados CONFIRMADOS que hay en enero?

A pocos días de dar la bienvenida al 2026, muchas personas en el Perú ya comienzan a organizar su agenda laboral, académica y familiar para el primer mes del año. Uno de los temas que más interés genera en este contexto es el calendario de feriados, especialmente porque enero suele estar asociado al descanso por Año Nuevo y al inicio de las vacaciones de verano para miles de familias.

Con la llegada del nuevo año, trabajadores del sector público y privado, estudiantes y empleadores buscan saber cuántos feriados oficiales estarán disponibles en enero de 2026, ya sea para planificar viajes, coordinar descansos o simplemente organizar mejor sus actividades. En ese marco, es importante revisar qué días han sido confirmados oficialmente como feriados nacionales y cómo impactan en la jornada laboral.

Enero 2026 está próximo a llegar y muchos esperan conocer cuántos feriados tiene / FOTO: FreePik

¿Cuántos feriados hay en enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, en enero de 2026 solo habrá un feriado confirmado en todo el mes. El único feriado nacional de enero de 2026 es el jueves 1 de enero, fecha en la que se celebra el Año Nuevo.

No existen otros feriados nacionales adicionales durante el resto del mes, por lo que desde el viernes 2 de enero en adelante, las actividades laborales y académicas se desarrollarán con normalidad, salvo disposiciones internas de cada institución o empresa.

Jueves 1 de enero de 2026: feriado por Año Nuevo

El jueves 1 de enero de 2026 es feriado nacional obligatorio en todo el país por la celebración de Año Nuevo, una de las fechas más importantes del calendario peruano. Este día es considerado no laborable tanto para el sector público como para el privado, conforme a la normativa vigente.

Al caer jueves, este feriado permite a muchos trabajadores disfrutar de un descanso a mitad de semana, aunque no genera automáticamente un fin de semana largo. Cualquier descanso adicional, como un posible día no laborable el viernes 2 de enero, dependerá de decisiones del Gobierno o de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

¿Qué implica que solo haya un feriado en enero?

El hecho de que enero de 2026 tenga un solo feriado significa que será un mes mayormente regular en términos de actividad productiva y laboral. Para las empresas, esto representa continuidad en las operaciones, mientras que para los trabajadores implica menos días de descanso oficial en comparación con otros meses del año.