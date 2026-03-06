- Hoy:
Próximo feriado largo en Perú: ¿Desde cuándo inicia y qué se celebra? Revisa el calendario 2026
Miles de ciudadanos están a la espera de que llegue el próximo feriado largo en el calendario 2026 del Perú. Conoce AQUÍ desde cuándo se considera.
En el Perú hay algunos meses que no cuentan con días feriados, lo cual hace que los ciudadanos sigan con sus actividades rutinarias sin un respiro, tal como sucede ahora con marzo. Sin embargo, en pocas semanas llega con una gran noticia para todos aquellos que están a la espera de fechas libres.
PUEDES VER: ¿Habrá feriado este 8 de marzo en Perú? Todo sobre la fecha y a quiénes les corresponde descansar
Aunque este tercer mes del año no presenta descansos en el calendario, lo cierto es que los primeros días de abril sí registran varias fechas no laborables, ocasionando un feriado largo que podrá ser aprovechado por muchos trabajadores para tener una pausa en sus respectivas jornadas.
Marzo sí tiene feriados, pero regionales
Cabe destacar que marzo no cuenta con feriados nacionales, pero sí hay fechas conmemorativas y celebraciones regionales, como el Festival de la Vendimia en Ica, que suele otorgar un día no laborable a nivel local, el cual se programó para el segundo viernes de marzo, es decir el viernes 13.
¿Cuál es el próximo feriado largo en el Perú?
Semana Santa 2026 será el próximo feriado largo en Perú / FOTO: Freepik
El siguiente feriado largo que se presenta en el calendario es el de Semana Santa 2026. Las fechas establecidas como días no laborales son el jueves 2 y viernes 3 de abril. Estos se juntan con los días de descanso natural, que son el sábado y domingo, generando así un fin de semana largo.
¿Qué se celebra en Semana Santa?
En 2026, Semana Santa empieza el 29 de marzo y termina el 5 de abril. En esta temporada se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, siendo la festividad más importante de la religión cristiana.
Feriados que restan en el 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
