¿Habrá feriado este 8 de marzo en Perú? Todo sobre la fecha y a quiénes les corresponde descansar
Conoce qué se celebrará este 8 de marzo y si las autoridades otorgaron un día de feriado a nivel nacional tanto para trabajadores públicos como privados.
A poco de finalizar la primera semana de marzo 2026, los ciudadanos tienen dudas respecto al calendario de días libres de este mes. Asimismo, se preguntan si este 8 de marzo se otorgará un feriado a nivel nacional, ¿qué menciona el Diario El Peruano? Te brindamos más detalles al respecto.
¿El 8 de marzo es feriado en Perú ?
El domingo 8 de marzo no será feriado en Perú, puesto que el calendario oficial de días festivos del país no incluye esta jornada como descanso obligatorio para los trabajadores del sector público ni privado. Por lo tanto, las actividades laborales, escolares y comerciales se desarrollarán con normalidad en todo el territorio nacional.
Este 8 de marzo no será feriado, pero se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Sin embargo, es preciso destacar que este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y su participación plena en la sociedad. Además, se busca visibilizar los avances y desafíos pendientes en temas como la igualdad de oportunidades.
¿Por qué el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer?
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y tiene su origen en las protestas de trabajadoras a inicios del siglo XX, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde miles de mujeres exigieron jornadas laborales más justas, salarios dignos y el derecho al voto.
Con el paso del tiempo, la fecha fue reconocida internacionalmente y en 1975 la Organización de las Naciones Unidas oficializó su conmemoración, promoviendo cada año actividades para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
Frases por el Día de la Mujer
- La fuerza de una mujer no se mide por los obstáculos que enfrenta, sino por la valentía con la que los supera.
- Una mujer fuerte transforma sus sueños en metas y sus metas en logros.
- Cuando una mujer avanza con determinación, nada puede detener su camino.
- El coraje de una mujer es capaz de cambiar el mundo.
- Ser mujer es sinónimo de resiliencia, inteligencia y poder.
- Las mujeres fuertes no esperan oportunidades, las crean.
- La verdadera fortaleza de una mujer está en creer en sí misma.
- Detrás de cada mujer valiente hay una historia de lucha y superación.
- Una mujer empoderada inspira a muchas más a levantarse.
- El mundo avanza cuando las mujeres alzan su voz con firmeza.
- La determinación de una mujer puede abrir cualquier puerta.
- Una mujer segura de sí misma es imparable.
- Cada mujer tiene dentro de sí una fuerza capaz de cambiar su destino.
- Las mujeres no solo sueñan, también construyen el futuro.
- Ser fuerte no significa no caer, sino levantarse siempre.
- Una mujer con confianza puede conquistar cualquier meta
- La unión de mujeres fuertes crea cambios poderosos.
- Las mujeres brillan más cuando confían en su propio poder.
- El valor de una mujer no tiene límites.
- Hoy celebramos la fuerza, el talento y la valentía de todas las mujeres.
