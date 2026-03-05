¿Habrá feriado este 8 de marzo en Perú? Todo sobre la fecha y a quiénes les corresponde descansar

A poco de finalizar la primera semana de marzo 2026, los ciudadanos tienen dudas respecto al calendario de días libres de este mes. Asimismo, se preguntan si este 8 de marzo se otorgará un feriado a nivel nacional, ¿qué menciona el Diario El Peruano? Te brindamos más detalles al respecto.

¿El 8 de marzo es feriado en Perú ?

El domingo 8 de marzo no será feriado en Perú, puesto que el calendario oficial de días festivos del país no incluye esta jornada como descanso obligatorio para los trabajadores del sector público ni privado. Por lo tanto, las actividades laborales, escolares y comerciales se desarrollarán con normalidad en todo el territorio nacional.

Este 8 de marzo no será feriado, pero se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, es preciso destacar que este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y su participación plena en la sociedad. Además, se busca visibilizar los avances y desafíos pendientes en temas como la igualdad de oportunidades.

¿Por qué el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer?

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y tiene su origen en las protestas de trabajadoras a inicios del siglo XX, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde miles de mujeres exigieron jornadas laborales más justas, salarios dignos y el derecho al voto.

Con el paso del tiempo, la fecha fue reconocida internacionalmente y en 1975 la Organización de las Naciones Unidas oficializó su conmemoración, promoviendo cada año actividades para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

Frases por el Día de la Mujer