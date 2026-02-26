Municipalidad de Lima anuncia evento por el Día de la Mujer: se realizará carrera este 8 de marzo

El próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que la Municipalidad de Lima informó que realizará la carrera Lima Corre 5K. Este evento tiene la finalidad de fomentar la equidad, la valoración y el reconocimiento de la importancia de la mujer dentro de la sociedad.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad capitalina brindó más detalles sobre la carrera 5K conmemorativa. Si estás interesado puedes inscribirte en el enlace que se compartió (dale clic aquí), e ingresa tus datos personales para que participes en esta actividad coorganizada con la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Familia.

El domingo 8 de marzo de 2026 se realizará la carrera Lima Corre 5K.

Esta carrera por el Día de la Mujer se llevará a cabo gracias a la Municipalidad de Lima, a través de la Subgerencia de Educación, Deportes, Juventudes y Recreación. Además, se precisó que la hora de concentración será a las 6:00 a. m. y hora de partida, 8:00 a. m.; mientras que el punto de partida y llegada, será el Parque Washington - Cuadra 5 de la Av. Arequipa. Revisa la programación:

6:00a. m.: Entrega de números

7:20 a. m.: Calentamiento Smart Fit

7:50 a. m.: Protocolo de partida

8:00a.m. :Partida de la carrera

8:20 a. m.: Zona de recuperación e hidratación

9:00 a. m.: Activación de baile Smart Fit

9:30 a. m.:Premiación

Entre los requisitos para participar de esta carrera en Lima se menciona que los participantes deben presentar su DNI original, copia fotostática del DNI al momento del recojo del número y ser mayor de edad (18 años cumplidos). Por otro lado, se precisa que el aforo es de solo 3.000 personas, por lo que si está interesado en concursar, le recomendamos que se inscriba con anticipación.

Es importante destacar que esta Carrera Pedestre por el Día Internacional de la Mujer no solo está dirigida a las mujeres, sino a todos los corredores del país, tanto aficionados como profesionales, con el propósito de impulsar la práctica deportiva y promover hábitos de vida saludables.