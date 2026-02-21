ONP pago de pensiones de marzo 2026: conoce aquí si te corresponde cobrar el próximo viernes 6

El mes de febrero fue clave para los pensionados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pues se estableció un incremento en el monto de los pagos como parte de una nueva medida que respalda a todos los adultos mayores registrados en el sistema.

Los ciudadanos ya empezaron a cobrar este nuevo monto que es de 100 soles adicionales y además, recibieron lo pendiente del mes de enero que no se llegó a ingresar en las planillas. Por lo mismo, se encuentran a la expectativa de lo que será el depósito de marzo.

El sábado 21 de febrero fue la última fecha de entrega a domicilio de las pensiones respectivas del mes, por lo que ahora corresponde seguir con lo que dicta el cronograma oficial. AQUÍ te indicaremos los días específicos para cada grupo de jubilados.

Pago de ONP para marzo inician el viernes 6 / FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de ONP en marzo

A - C: 6 de marzo.

D - L: 9 de marzo.

M - Q: 10 de marzo.

R - Z: 11 de marzo.

Convenios internacionales: 13 de marzo.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 12 al 21 de marzo.

¿Dónde se puede cobrar las pensiones de ONP?

Según lo que indica la normativa vigente, los afiliados pueden recibir el pago de sus pensiones a través de cinco entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA Perú, Interbank, Banco GNB Perú y BanBif.

Aumento de pago ONP

Más de 237 000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 reciben el aumento de 100 soles en su monto de pensión.

El beneficio está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025