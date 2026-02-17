¿No pudiste cobrar tu pensión ONP a domicilio? ÚLTIMA oportunidad para jubilados será este 20 y 21 de febrero

Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se encuentran en las últimas fechas de pago correspondientes al mes de febrero de 2026, pues aunque el cronograma de entrega a través de entidades bancarias ya terminó, aún se encuentra activo el abono a domicilio.

Desde el pasado jueves 12 de febrero, los ciudadanos han estado recibiendo su respectivo monto de dinero con aumento en sus hogares, por lo cual es importante tener en cuenta cada una de las fechas por zonas, para estar al tanto de cuándo llegarán los representantes de la entidad a su punto.

Es clave resaltar que la ONP no solo programa un único grupo fechas para que cobren los pensionados de Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur, sino que también les brinda una última opción general en el caso de que no se les haya encontrado en la primera visita. ¿De qué trata este periodo de rezagados? Conoce más AQUÍ.

Pagos de pensiones a domicilio para jubilados iniciaron el 12 de febrero / FOTO: ONP

Última oportunidad para recibir pago de ONP a domicilio

En beneficio de todos aquellos adultos registrados bajo esta modalidad de pago, que no fueron ubicados en sus viviendas durante la primera fecha, se ha dispuesto una segunda visita de rezagados. Las jornadas extraordinarias se darán los días 20 y 21 de febrero en todo Lima.

Cronograma de pago ONP a domicilio en febrero

Lima Norte (jueves 12 al sábado 14 de febrero): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

(jueves 12 al sábado 14 de febrero): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur (domingo 15 y lunes 16 de febrero): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

(domingo 15 y lunes 16 de febrero): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro (martes 17 al jueves 19 de febrero): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Reajuste de pensiones ONP

Serán aproximadamente 237 000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 quienes cobrarán el incremento de hasta S/ 100 en la cifra de su pensión mensual. Este dinero extra únicamente está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Cronograma ONP de febrero 2026