Cronograma del Banco de la Nación para pagos de sueldos y pensiones en febrero 2026
Ya se conoce el cronograma de pagos para sueldos y pensiones de febrero 2026 en el Banco de la Nación.
¡Ya se conocen cuáles serán las fechas de pago para febrero 2026 en el Banco de la Nación! Así como lo lees, a poco de cobrar lo que corresponde a enero del presente año, ya salió el cronograma que regirá para entrega de sueldos y pensiones ONP a trabajadores y jubilados en el Perú.
Además, se pudo confirmar que un grupo de beneficiarios contará con el aumento de monto de jubilaciones. ¿Cuáles son los montos y cómo se efectuará la entrega del dinero? A continuación todo lo que necesitas conocer respecto al tema del día.
Lo último sobre el pago de sueldos y pensiones en Banco de la Nación.
Cronograma de pagos para sueldos y pensiones febrero 2026 en Banco de la Nación
- Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
- Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
- Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
- Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
- Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
- Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
- Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero
Aumento para pensionistas desde febrero 2026
Miles de pensionistas en el Perú recibirán una excelente noticia, ya que desde febrero de este año sus pagos aumentarán a S/1.000. Este incremento, aprobado por el Gobierno, beneficiará a quienes hayan cumplido con 20 años de aportes.
¡Aumentó el sueldo a los trabajadores del Estado!: nuevos montos aquí
Con aumentos desde S/ 53 a S/ 100, miles de trabajadores del sector público recibirán un incremento en sus salarios para el mes de febrero.
- CAS: aumento de sueldo de S/ 100.
- INPE: aumento de sueldo de S/ 100.
- Decreto legislativo N°276 de gobiernos locales: aumento de sueldo de S/ 100.
- Decreto legislativo 728 de gobiernos locales: aumento de sueldo de S/ 100.
- Decreto legislativo 728 de Gobierno Nacional y gobiernos regionales: S/ 53.
- Servicio Civil Ley N°30057: aumento de sueldo de S/ 53
