Cronograma del Banco de la Nación para pagos de sueldos y pensiones en febrero 2026

Ya se conoce el cronograma de pagos para sueldos y pensiones de febrero 2026 en el Banco de la Nación.

Cronograma del Banco de la Nación para pagos de sueldos y pensiones
Cronograma del Banco de la Nación para pagos de sueldos y pensiones
¡Ya se conocen cuáles serán las fechas de pago para febrero 2026 en el Banco de la Nación! Así como lo lees, a poco de cobrar lo que corresponde a enero del presente año, ya salió el cronograma que regirá para entrega de sueldos y pensiones ONP a trabajadores y jubilados en el Perú.

Además, se pudo confirmar que un grupo de beneficiarios contará con el aumento de monto de jubilaciones. ¿Cuáles son los montos y cómo se efectuará la entrega del dinero? A continuación todo lo que necesitas conocer respecto al tema del día.

Cronograma de pagos para sueldos y pensiones febrero 2026 en Banco de la Nación

  • Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
  • Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
  • Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero

Aumento para pensionistas desde febrero 2026

Miles de pensionistas en el Perú recibirán una excelente noticia, ya que desde febrero de este año sus pagos aumentarán a S/1.000. Este incremento, aprobado por el Gobierno, beneficiará a quienes hayan cumplido con 20 años de aportes.

¡Aumentó el sueldo a los trabajadores del Estado!: nuevos montos aquí

Con aumentos desde S/ 53 a S/ 100, miles de trabajadores del sector público recibirán un incremento en sus salarios para el mes de febrero.

  • CAS: aumento de sueldo de S/ 100.
  • INPE: aumento de sueldo de S/ 100.
  • Decreto legislativo N°276 de gobiernos locales: aumento de sueldo de S/ 100.
  • Decreto legislativo 728 de gobiernos locales: aumento de sueldo de S/ 100.
  • Decreto legislativo 728 de Gobierno Nacional y gobiernos regionales: S/ 53.
  • Servicio Civil Ley N°30057: aumento de sueldo de S/ 53
