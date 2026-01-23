Pago ONP en febrero 2026: ¿Cuál es el cronograma para depósito de pensiones?

El calendario 2026 sigue avanzando y ahora estamos a pocos días de darle la bienvenida al mes de febrero, por lo cual los afiliados a la ONP se encuentran a la expectativa del cronograma de pagos correspondiente a las pensiones. Durante el próximo mes, los jubilados ya verán reflejado el monto del aumento anunciado.

Como se sabe, serán 100 soles de incremento en estos abonos para los ciudadanos seleccionados. No obstante, aunque el nuevo monto se informó hace semanas, recién podrá se verá plasmado en las cuentas durante este segundo mes del año, ya que en enero las planillas ya habían cerrado cuando se dio a conocer la información.

Más de 237,000 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez, ya que serán favorecidos con la medida establecida por el Ejecutivo, la cual consiste en llegar al máximo de las pensiones y entregar así una cifra que en algunos casos alcanza hasta los 1,000 soles.

El pago de ONP para pensionistas llega en febrero 2026 / FOTO: Facebook

Cronograma de febrero - ONP 2026

Para los adultos que pertenecen al Decreto Ley Nº 19990, se ha establecido un cronograma con fecha de pago según primera letra del apellido paterno y AQUÍ podrás conocer qué indica.

A - C: 6 de febrero.

D - L: 9 de febrero.

M - Q: 10 de febrero.

R - Z: 11 de febrero.

Convenios internacionales: 13 de febrero.

También perciben los pensionistas de Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 12 al 21 de febrero.

¿Dónde se puede cobrar ONP?

Los depósitos de ONP pueden ser cobrados a través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios, asegurando así que el trámite sea 100% confiable, además, brindando mayor comodidad a los pensionistas.

¿Cómo verificar si soy pensionista de ONP?