Pago de ONP a domicilio 2026: estos distritos de Lima Centro cobran del 21 al 23 de enero

El pasado 12 de enero de 2026 se inició el cronograma de depósito de las pensiones a los jubilados de la ONP bajo letra inicial del apellido paterno. No obstante, ahora los ciudadanos inscritos en la modalidad de pago a domicilio tienen la opción de acceder también a sus abonos gracias a las visitas programadas por el organismo.

De acuerdo a la normativa vigente, se reveló que los pensionistas podrán obtener su dinero de acuerdo a lo que indiquen las fechas para cada zona de Lima. Es importante mencionar que en esta etapa pueden registrarse los afiliados de jubilación, viudez o discapacidad que tienen dificultades para movilizarse por edad, salud o ubicación.

Pagos de ONP a domicilio terminan el 25 de enero / FOTO: ONP

¿Quiénes reciben pensión a domicilio del 21 al 23 de enero?

Los distritos de Lima Centro que cobrarán su pensión entre el 21 y 23 de enero serán Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Cuándo puedo registrarme para recibir la pensión a domicilio?

Los pensionistas que presenten su solicitud entre el 10 de enero y el 6 de febrero serán programados para poder ser parte de la atención a partir del mes de marzo.

Cronograma completo de pensiones de ONP a domicilio

Lima Norte del 16 al 18 de enero: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur el 19 y 20 de enero: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro del 21 al 23 de enero: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia. Segunda visita: 24 y 25 de enero: Para quienes no pudieron ser ubicados en la primera programación.

Canales de atención de ONP

Para comunicarse con la ONP, puedes acceder a ONP Te Escucha al (01) 634 2222, opción 1. Este canal está disponible de lunes a viernes, a partir de las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.