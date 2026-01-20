- Hoy:
Fonavi, enero 2026: ¿Cómo saber si puedo cobrar este mes vía Banco de la Nación? Sigue estos pasos y verifica
Los ciudadanos en el Perú que aportaron al Fonavi, tendrán que acceder a la información sobre su devolución por medio de la plataforma web oficial.
El calendario 2026 ya está por terminar con el mes de enero, pero frente a esto, los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) en el Perú, se encuentran a la expectativa por conocer si actualmente tienen la opción de cobrar su dinero por medio del servicio del Banco de la Nación.
El último grupo beneficiado por el organismo, fue la Lista 22, la cual se anunció el pasado 18 de diciembre con el objetivo de asegurar la devolución de los fondos a aproximadamente 31 mil 800 personas. Aquí ingresaron todas aquellas personas que aportaron y tengan inclusive menos de 60 años. No hubo rango de edad.
Cronograma de pagos Banco de la Nación- Fonavi Lista 22
- 0 y 1 como último dígito del DNI, cobran el jueves 18 de diciembre
- 2 y 3, cobran el viernes 19 de diciembre
- 4 y 5 cobran el lunes 22 de diciembre
- 6 y 7 cobran el martes 23 de diciembre
- 8 y 9 cobran el miércoles 24 de diciembre.
- Presentación y registro de herederos de fonavistas fallecidos, todos los dígitos, a partir del lunes 29 de diciembre.
¿Cómo saber si soy beneficiario de Fonavi?
Durante este mes de enero 2026 aún puedes corroborar si eres o no parte de la Lista 22, para posteriormente proceder con el cobro correspondiente en la entidad bancaria.
- Entra aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/
- Coloca el número de tu DNI (o de tu pariente, el fonavista titular)
- Escribe el código Captcha que ves
- Envía y listo, ahora verás si te toca cobrar en la Lista 22.
Es importante recalcar que si apareces incluido en alguna lista o grupo de reintegro, entonces debes acudir portando tu DNI a las agencias del Banco de la Nación para realizar el desembolso. El documento es clave para el reclamo.
¿Cuándo saldrá nueva lista de devoluciones en Fonavi?
Por el momento se desconoce si la Comisión Ad Hoc del Fonavi confirmará nueva lista para los pagos respectivos. No obstante, Pablo Palacios, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de la entidad, indicó en Andina Canal Online que se está haciendo lo posible por generar un nuevo grupo para el primer trimestre del año.
"La Comisión Ad Hoc del Fonavi está haciendo todos sus esfuerzos para que, me imagino, en marzo o abril del próximo año pueda salir una nueva lista!", señaló el representante.
