DNI electrónico 3.0 a PRECIO ESPECIAL en 2026: RENIEC anuncia que solo este grupo puede aplicar a la promoción

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) confirmó que los ciudadanos en el Perú ahora pueden obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) a un precio menor del que se conoce, esto gracias a una increíble promoción anunciada para la versión electrónica 3.0.

Esta oferta permite que los usuarios tengan la oportunidad de sacar su documento sin necesidad de pagar la tarifa establecida de 41 soles, sino que desde ahora el costo será solo de 30 soles, tal cual el valor que tiene el DNI azul.

Sin embargo, muchos se vienen preguntando por cuál será el sector beneficiado, ya que no se trata de un descuento que aplica para toda la comunidad en general y debe tomarse en cuenta cada información previo al acceso. AQUÍ te dejamos los datos sobre ello y además, acerca del plazo de vigencia.

RENIEC anuncia DNI electrónico 3.0 a 30 soles / FOTO: RENIEC

¿Hasta cuándo estará disponible la oferta de 30 soles para el DNI electrónico 3.0?

El DNI electrónico 3.0 solo tendrá el costo de 30 soles hasta el próximo domingo 12 de abril, es decir día en el que se realizarán las elecciones 2026 en el Perú. La oferta se implementó justamente para que todos puedan tramitar el documento y actualizarlo previo a la fecha de los comicios.

Como se sabe, para poder ejercer el derecho al voto, es necesario que el DNI que se presente en las mesas esté correctamente renovado. Si este se encuentra vencido, no habrá opción a sufragar.

¿Quiénes pueden sacar el DNI electrónico 3.0 a 30 soles?

El descuento solo podrá ser utilizado por quienes gestionen el DNI electrónico por primera vez, ya sea por inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos. El costo será de 30 soles para mayores de 17 años y 16 soles para menores.

¿Cuál es el nuevo tiempo de vigencia del DNI electrónico 3.0?

Ahora los DNI electrónico 3.0 en el Perú, se emiten con nuevos periodos de vigencia, los cuales van de 10 años para adultos y 3 años para menores de hasta 12 años.