DNI gratis en San Juan de Lurigancho: ¿Cuánto dura la campaña y qué grupo será beneficiado?

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), sigue generando más campañas gratuitas para que los ciudadanos puedan obtener sin mayor problema su Documento Nacional de Identidad (DNI), y esta vez le tocó el turno a la comunidad de San Juan de Lurigancho.

Así pues, por medio de las redes sociales de la entidad municipal del distrito, los vecinos se enteraron de la nueva iniciativa que ha desarrollado las autoridades con la finalidad de que ningún individuo se quede sin su documento actualizado y correctamente registrado.

La iniciativa comenzó a partir del pasado miércoles 7 de enero y se extenderá hasta el mes de febrero, según lo indica la información brindada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. En este contexto, es importante conocer los datos precisos para ser parte del beneficio.

RENIEC anuncia campaña de DNI en SJL / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

¿Dónde será la campaña de DNI gratis?

La comuna de San Juan de Lurigancho ha confirmado que la ubicación seleccionada para llevar a cabo esta jornada es la siguiente: Subgerencia de Programas Sociales, localizada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande.

¿Quiénes son los beneficiarios de la campaña?

Los sectores favorecidos con el DNI sin costo, serán las niñas y niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de 60 años en adelante y las personas con alguna discapacidad.

Horario para campaña de DNI gratis en SJL

El servicio estará disponible en el horario de atención de 8:45 a. m. hasta las 4 p. m. Frente a esto, se recomienda acudir con tiempo al evento, ya que solo habrá una capacidad máxima de atención de 50 personas por día.