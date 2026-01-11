- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
DNI gratis en San Juan de Lurigancho: ¿Cuánto dura la campaña y qué grupo será beneficiado?
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha anunciado la realización de una nueva campaña de DNI que podrán aprovechar los vecinos.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), sigue generando más campañas gratuitas para que los ciudadanos puedan obtener sin mayor problema su Documento Nacional de Identidad (DNI), y esta vez le tocó el turno a la comunidad de San Juan de Lurigancho.
PUEDES VER: Vecinos de Miraflores podrán acceder a DNI electrónico gratis: campaña será de lunes a viernes
Así pues, por medio de las redes sociales de la entidad municipal del distrito, los vecinos se enteraron de la nueva iniciativa que ha desarrollado las autoridades con la finalidad de que ningún individuo se quede sin su documento actualizado y correctamente registrado.
La iniciativa comenzó a partir del pasado miércoles 7 de enero y se extenderá hasta el mes de febrero, según lo indica la información brindada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. En este contexto, es importante conocer los datos precisos para ser parte del beneficio.
RENIEC anuncia campaña de DNI en SJL / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
¿Dónde será la campaña de DNI gratis?
La comuna de San Juan de Lurigancho ha confirmado que la ubicación seleccionada para llevar a cabo esta jornada es la siguiente: Subgerencia de Programas Sociales, localizada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande.
¿Quiénes son los beneficiarios de la campaña?
Los sectores favorecidos con el DNI sin costo, serán las niñas y niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de 60 años en adelante y las personas con alguna discapacidad.
Horario para campaña de DNI gratis en SJL
El servicio estará disponible en el horario de atención de 8:45 a. m. hasta las 4 p. m. Frente a esto, se recomienda acudir con tiempo al evento, ya que solo habrá una capacidad máxima de atención de 50 personas por día.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90