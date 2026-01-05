¿Hasta cuándo estará vigente la promoción de DNI electrónico 3.0 a 30 soles? Esto confirmó RENIEC

En medio del proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha ocasionado gran interés entre la ciudadanía tras anunciar que el DNI electrónico 3.0 puede tramitarse por solo 30 soles. Frente a ello, se genera la pregunta de hasta cuándo estará disponible esta tarifa especial, considerando que el documento es indispensable para ejercer el derecho al voto y realizar diversos trámites oficiales.

Reniec ha precisado que la promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30 estará vigente solo por los primeros meses del 2026, por lo que las autoridades recomiendan a la población no esperar hasta el último momento y realizar el trámite con anticipación, evitando congestiones en las oficinas y posibles retrasos en la entrega del documento.

DNI electrónico podrá ser tramitado a precio del DNI azul / FOTO: RENIEC

El DNI electrónico 3.0 representa una versión más moderna y segura del documento de identidad, ya que incorpora mayores estándares de seguridad, un chip actualizado y permite el acceso a servicios digitales del Estado. Además de ser obligatorio para votar, este documento facilita trámites bancarios, administrativos y notariales, tanto de manera presencial como virtual.

¿Hasta cuándo estará vigente el DNI electrónico 3.0 a S/ 30?

De acuerdo con lo informado por Reniec, el costo promocional de 30 soles para obtener el DNI electrónico 3.0 se mantendrá únicamente hasta el domingo 12 de abril de 2026, día en el que se desarrollarán las elecciones generales en todo el país.

Después de esa fecha, el precio del documento podría volver a su tarifa regular, que es 41 soles, por lo que aprovechar esta promoción resulta clave para quienes aún no cuentan con un DNI electrónico vigente.

¿Para qué trámites aplica la promoción?

Las autoridades recuerdan que el trámite puede realizarse tanto para renovación, caducidad, actualización de datos o cambio de DNI azul o amarillo al electrónico, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos. Asimismo, Reniec exhorta a la ciudadanía a verificar con anticipación la disponibilidad de citas y los plazos de entrega, especialmente conforme se acerque la jornada electoral.

En ese sentido, contar con el DNI electrónico 3.0 no solo permite cumplir con la obligación cívica del voto, sino que también garantiza mayor seguridad y acceso a los servicios digitales que el Estado viene impulsando en el marco de la modernización de la identidad en el Perú.