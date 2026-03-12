- Hoy:
Jorge Fossati rompió su silencio y reveló si fichará por la U de cara al 2026: "Me..."
Jorge Fossati reapareció y ahora fue consultado de forma directa si le gustaría fichar por la U de cara a la temporada 2026.
Jorge Fossati volvió a aparecer en la órbita del fútbol tras ser relacionado con Universidad de Chile y, tras ello, concedió una entrevista en donde le consultaron de forma directa si le interesa ser técnico del cuadro estudiantil tras dejar Universitario de Deportes de cara a la temporada 2026. El uruguayo indicó que le interesa ser nuevo entrenador de la 'U'.
Jorge Fossati reveló si fichará por la U de cara a la temporada 2026
“Lo que prefiero decirte y con eso te contesto. Como te dije anteriormente hubo varias cosas que las sabotee de entrada porque no era el momento y no era que me interesaba demasiado. Y si atendí a Manuel Mayo (Gerente Deportivo de la U. de Chile) significa que me interesa, sino no le hubiese atendido”, afirmó.
Video: ESPN Chile
