¿Cómo renovar tu DNI azul por el electrónico en este enero 2026? Revisa la GUÍA completa del trámite

Con el avance de la digitalización de los servicios del Estado, cada vez más ciudadanos optan por contar con el DNI electrónico (DNIe), un documento moderno que ofrece mayores niveles de seguridad y facilita diversos trámites presenciales y virtuales.

En ese contexto, muchas personas que aún cuentan con el DNI azul se preguntan cómo pueden tramitar el DNI electrónico por primera vez y cuáles son los pasos que deben seguir.

El cambio del DNI azul al DNI electrónico es altamente recomendable, ya que este documento permite realizar gestiones digitales, firmar documentos electrónicamente y acceder a servicios del Estado de forma más ágil. A continuación, te explicamos cómo realizar este trámite.

¿Qué es el DNI electrónico y por qué cambiar desde el DNI azul?

El DNI electrónico es la versión más moderna del Documento Nacional de Identidad. Incluye:

Un chip electrónico que almacena datos personales.

Mayor seguridad contra falsificaciones.

Posibilidad de firma digital.

Uso en trámites virtuales con entidades públicas y privadas.

¿Quiénes pueden tramitar el DNI electrónico por primera vez?

Pueden realizar este trámite:

Ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con DNI azul vigente.

Jóvenes que ya hayan realizado el cambio del DNI amarillo al azul y deseen obtener el DNI electrónico.

No es necesario esperar a la caducidad del DNI azul para solicitar el DNI electrónico.

Pasos para tramitar el DNI electrónico teniendo DNI azul

Realizar el pago por el trámite

El primer paso es efectuar el pago correspondiente al cambio de DNI azul a DNI electrónico. Este pago se puede realizar:

En el Banco de la Nación.

A través de plataformas digitales autorizadas.

El monto puede variar según promociones o campañas vigentes.

Solicitar una cita o acudir a una oficina de RENIEC

Luego del pago, el ciudadano debe:

Solicitar una cita previa a través de los canales de RENIEC, o

Acudir directamente a una oficina o agencia autorizada, según disponibilidad.

Actualización de datos y toma de fotografía

En la oficina de RENIEC se realizará:

Verificación y actualización de datos personales.

Toma de fotografía (no es necesario llevar fotos).

Registro de huellas dactilares y firma digital.

Emisión del DNI electrónico

Una vez concluido el trámite:

RENIEC procede a la emisión del DNI electrónico.

Se asigna una fecha para el recojo del documento, que puede variar según la sede.

¿Cuánto tiempo demora el trámite?

El tiempo de entrega del DNI electrónico puede variar, pero generalmente oscila entre 7 y 15 días hábiles, dependiendo de la carga de atención de la oficina de RENIEC.

Recomendaciones antes de realizar el trámite