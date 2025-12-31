La excelente noticia que dio Reniec a todos por fin de año: aplica para trámites y DNIe

A pocos días de iniciar el 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció una medida importante para facilitar el acceso a sus servicios durante los primeros días del año.

Con el objetivo de evitar retrasos, reducir la acumulación de trámites y atender a ciudadanos que no pudieron acudir en diciembre, la entidad confirmó que brindará atención presencial los días jueves 2 y viernes 3 de enero de 2026 en diversas oficinas a nivel nacional.

Esta decisión resulta clave considerando que los primeros días del año suelen coincidir con feriados, viajes y alta demanda de servicios públicos. Por ello, RENIEC busca asegurar la continuidad de la atención para quienes necesitan realizar trámites de identificación o recoger su Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), documento indispensable para gestiones personales, laborales, educativas y bancarias.

¿Qué días atenderá RENIEC en enero de 2026?

RENIEC confirmó que sí habrá atención presencial en sus oficinas durante las siguientes fechas:

Jueves 2 de enero de 2026

Viernes 3 de enero de 2026

Estas fechas se habilitan inmediatamente después del feriado nacional del miércoles 1 de enero, correspondiente a la celebración de Año Nuevo, garantizando así que los ciudadanos no pierdan días útiles para realizar sus gestiones.

Trámites que se podrán realizar el 2 y 3 de enero

Durante estos dos días de atención, los ciudadanos podrán acercarse a las oficinas de RENIEC para realizar diversos trámites vinculados al DNI, entre ellos:

Tramitación del DNI electrónico (DNIe).

Renovación del DNI por caducidad.

Duplicado de DNI por pérdida, robo o deterioro.

Actualización de datos personales, como cambio de dirección o estado civil.

Actualización de imagen (fotografía).

Recojo del DNI electrónico, para quienes ya culminaron su trámite previamente.

RENIEC recordó que el DNI electrónico es el documento oficial vigente y que permite realizar trámites digitales y presenciales de forma más segura.