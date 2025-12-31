La excelente noticia que dio Reniec a todos por fin de año: aplica para trámites y DNIe
RENIEC dio a conocer que los ciudadanos tendrán la opción de acceder a un nuevo beneficio con el servicio en oficinas.
A pocos días de iniciar el 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció una medida importante para facilitar el acceso a sus servicios durante los primeros días del año.
Con el objetivo de evitar retrasos, reducir la acumulación de trámites y atender a ciudadanos que no pudieron acudir en diciembre, la entidad confirmó que brindará atención presencial los días jueves 2 y viernes 3 de enero de 2026 en diversas oficinas a nivel nacional.
Esta decisión resulta clave considerando que los primeros días del año suelen coincidir con feriados, viajes y alta demanda de servicios públicos. Por ello, RENIEC busca asegurar la continuidad de la atención para quienes necesitan realizar trámites de identificación o recoger su Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), documento indispensable para gestiones personales, laborales, educativas y bancarias.
¿Qué días atenderá RENIEC en enero de 2026?
RENIEC confirmó que sí habrá atención presencial en sus oficinas durante las siguientes fechas:
- Jueves 2 de enero de 2026
- Viernes 3 de enero de 2026
Estas fechas se habilitan inmediatamente después del feriado nacional del miércoles 1 de enero, correspondiente a la celebración de Año Nuevo, garantizando así que los ciudadanos no pierdan días útiles para realizar sus gestiones.
Trámites que se podrán realizar el 2 y 3 de enero
Durante estos dos días de atención, los ciudadanos podrán acercarse a las oficinas de RENIEC para realizar diversos trámites vinculados al DNI, entre ellos:
- Tramitación del DNI electrónico (DNIe).
- Renovación del DNI por caducidad.
- Duplicado de DNI por pérdida, robo o deterioro.
- Actualización de datos personales, como cambio de dirección o estado civil.
- Actualización de imagen (fotografía).
- Recojo del DNI electrónico, para quienes ya culminaron su trámite previamente.
RENIEC recordó que el DNI electrónico es el documento oficial vigente y que permite realizar trámites digitales y presenciales de forma más segura.
