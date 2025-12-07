0
LO ÚLTIMO
Néstor Gorosito no continuará en Alianza Lima

¿Tienes tu DNI en proceso de entrega? Consulta el estado de tu trámite vía RENIEC

El RENIEC pone su plataforma a disposición de los usuarios para que puedan verificar cómo va el trámite de su Documento Nacional de Identidad.

Daniela Alvarado
DNI en RENIEC: ¿Cómo saber si ya está listo para recoger?
DNI en RENIEC: ¿Cómo saber si ya está listo para recoger? | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Ya sea que hayas solicitado tu DNI por primera vez, una renovación o un duplicado, es natural querer saber cuándo estará listo para recogerlo. Para evitar esperas innecesarias, colas largas o viajes en vano a las oficinas, RENIEC ofrece una plataforma en línea, disponible las 24 horas, para que puedas consultar el estado de tu trámite desde la comodidad de tu casa.

Reniec: ahora puedes pagar duplicado de DNI con Yape

PUEDES VER: Reniec: ¿Puedo pagar el duplicado de mi DNI azul o electrónico con Yape? Estos son los sencillos pasos para lograrlo

A través de esta herramienta, solo necesitas tu número de DNI o el número de solicitud para verificar si tu documento ya está listo, si aún está en proceso o si hay algún inconveniente con la gestión realizada.

Esto agiliza el procedimiento y evita pérdidas de tiempo, además de permitirte prepararte para recogerlo, con tu comprobante de pago y DNI anterior, si aplica, tan pronto como esté disponible. A continuación, encontrarás una guía sobre cómo revisar si tu DNI está preparado.

DNI

RENIEC ofrece opción para verificar el estado de tu DNI/ FOTO: RENIEC

¿Cómo revisar si tu DNI ya está listo?

Sigue estos pasos:

  • Visita la página oficial de RENIEC: sección "Consulta el estado de trámite del DNI".
  • Elige la modalidad de consulta: puedes usar tu número de DNI o tu número de solicitud / ficha registral.
  • Completa los campos requeridos, marca el captcha si lo solicitan, y haz clic en "Consultar".
  • Observa el estado que aparece en pantalla. Si indica que está "En agencia", significa que tu DNI ya está disponible para ser recogido en el centro RENIEC que elegiste.

Estados posibles del trámite de DNI en RENIEC

Al hacer la consulta, puedes ver diferentes estados. Aquí te explico qué significa cada uno:

  • Iniciado: Tu solicitud fue registrada, pero aún no ha comenzado su procesamiento.
  • En proceso: El trámite está en curso, quiere decir que RENIEC lo está atendiendo, desde impresión hasta revisión. En algunos casos aparece dividido en etapas.
  • En agencia: El proceso está completo: tu DNI ya se encuentra en la oficina de RENIEC asignada y está disponible para que lo recojas.
  • Entregado: El sistema registra que el DNI ya fue recogido. Si tú ya lo retiraste, todo está en orden.
  • Observado / Anulado: Hubo un problema con tu trámite, puede ser algún dato incorrecto o falta de requisito. Deberás contactarte con RENIEC para resolverlo.

¿Qué hacer según el estado que obtengas?

Si el estado es "Iniciado" o "En proceso", simplemente espera. El trámite sigue su curso, puede tomar unos días hábiles. Si aparece "En agencia", quiere decir que ya puedes programar tu recojo. Verifica en qué oficina está disponible, lleva tu recibo de pago y cualquier documento requerido.

Si el estado marca "Observado / Anulado", contacta con RENIEC para averiguar qué faltó y cómo resolverlo. Si ya figura "Entregado" pero tú no has recogido tu DNI, entonces revisa si se recogió por error, o llama a RENIEC para confirmar la situación.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima liberó principal puente que fue tomado por comerciante informales

  2. Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje

  3. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano