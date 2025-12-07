- Hoy:
¿Tienes tu DNI en proceso de entrega? Consulta el estado de tu trámite vía RENIEC
El RENIEC pone su plataforma a disposición de los usuarios para que puedan verificar cómo va el trámite de su Documento Nacional de Identidad.
Ya sea que hayas solicitado tu DNI por primera vez, una renovación o un duplicado, es natural querer saber cuándo estará listo para recogerlo. Para evitar esperas innecesarias, colas largas o viajes en vano a las oficinas, RENIEC ofrece una plataforma en línea, disponible las 24 horas, para que puedas consultar el estado de tu trámite desde la comodidad de tu casa.
A través de esta herramienta, solo necesitas tu número de DNI o el número de solicitud para verificar si tu documento ya está listo, si aún está en proceso o si hay algún inconveniente con la gestión realizada.
Esto agiliza el procedimiento y evita pérdidas de tiempo, además de permitirte prepararte para recogerlo, con tu comprobante de pago y DNI anterior, si aplica, tan pronto como esté disponible. A continuación, encontrarás una guía sobre cómo revisar si tu DNI está preparado.
RENIEC ofrece opción para verificar el estado de tu DNI/ FOTO: RENIEC
¿Cómo revisar si tu DNI ya está listo?
Sigue estos pasos:
- Visita la página oficial de RENIEC: sección "Consulta el estado de trámite del DNI".
- Elige la modalidad de consulta: puedes usar tu número de DNI o tu número de solicitud / ficha registral.
- Completa los campos requeridos, marca el captcha si lo solicitan, y haz clic en "Consultar".
- Observa el estado que aparece en pantalla. Si indica que está "En agencia", significa que tu DNI ya está disponible para ser recogido en el centro RENIEC que elegiste.
Estados posibles del trámite de DNI en RENIEC
Al hacer la consulta, puedes ver diferentes estados. Aquí te explico qué significa cada uno:
- Iniciado: Tu solicitud fue registrada, pero aún no ha comenzado su procesamiento.
- En proceso: El trámite está en curso, quiere decir que RENIEC lo está atendiendo, desde impresión hasta revisión. En algunos casos aparece dividido en etapas.
- En agencia: El proceso está completo: tu DNI ya se encuentra en la oficina de RENIEC asignada y está disponible para que lo recojas.
- Entregado: El sistema registra que el DNI ya fue recogido. Si tú ya lo retiraste, todo está en orden.
- Observado / Anulado: Hubo un problema con tu trámite, puede ser algún dato incorrecto o falta de requisito. Deberás contactarte con RENIEC para resolverlo.
¿Qué hacer según el estado que obtengas?
Si el estado es "Iniciado" o "En proceso", simplemente espera. El trámite sigue su curso, puede tomar unos días hábiles. Si aparece "En agencia", quiere decir que ya puedes programar tu recojo. Verifica en qué oficina está disponible, lleva tu recibo de pago y cualquier documento requerido.
Si el estado marca "Observado / Anulado", contacta con RENIEC para averiguar qué faltó y cómo resolverlo. Si ya figura "Entregado" pero tú no has recogido tu DNI, entonces revisa si se recogió por error, o llama a RENIEC para confirmar la situación.
