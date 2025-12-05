RENIEC anuncia DNI electrónico GRATIS este 10 y 11 de diciembre: revisa el lugar, horarios y servicios

La Municipalidad Distrital de Asia, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha organizado una importante campaña de DNI electrónico gratuito dirigida exclusivamente a personas con discapacidad inscritas en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped).

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a un documento moderno, seguro y con múltiples utilidades, especialmente para quienes enfrentan barreras económicas o de movilidad que dificultan la gestión de sus trámites de identidad.

El evento especial se realizará en el Local Multiusos del Anexo Santa Cruz de Asia, ofreciendo varios servicios gratuitos. La campaña también permitirá actualizar el documento a su versión electrónica, lo que abre la puerta a una mayor inclusión digital y a la participación plena en servicios públicos y privados que requieren autenticación segura.

Fechas, horarios y lugar de atención

Miércoles 10 de diciembre: de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Jueves 11 de diciembre: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar: Local Multiusos del Anexo Santa Cruz de Asia, distrito de Asia, provincia de Cañete (Región Lima).

Atención: hasta agotar cupos disponibles.

Este 10 y 11 de diciembre habrá campaña de DNI gratis en Cañete/ FOTO: Municipalidad Distrital de Asia

Trámites disponibles en la campaña

Todos los servicios serán totalmente gratuitos para los asistentes:

Inscripción por primera vez.

Renovación por vencimiento del DNI.

Duplicado por pérdida o robo.

Rectificación de datos personales.

Emisión del DNI electrónico (DNIe).

Requisitos para acceder a la campaña de DNI electrónico gratis

Para participar de la jornada de DNI electrónico sin costo, es necesario que todos los beneficiarios puedan acreditar correctamente los siguientes puntos:

Tener certificado de discapacidad.

Contar con carnet de Conadis.

Presentar DNI vencido, en caso de solicitar renovación.

Ser una persona con discapacidad inscritas en Omaped del distrito de Asia.

Beneficios de contar con el DNI electrónico actualizado

El DNI electrónico (DNIe) ofrece ventajas significativas frente al documento tradicional, entre ellas:

Mayor seguridad gracias al chip criptográfico que protege la identidad del ciudadano.

Firma digital, permitiendo realizar trámites virtuales oficiales sin necesidad de acudir a oficinas presenciales.

Acceso a servicios del Estado en línea, como plataformas de justicia, salud y programas sociales.

Mayor facilidad en gestiones bancarias y transacciones que requieren verificación biométrica.

Reducción de tiempos y costos en trámites administrativos y notariales.

Esta iniciativa de Reniec y la Municipalidad Distrital de Asia representa un paso clave hacia la reducción de brechas en la identificación ciudadana, ofreciendo a las personas con discapacidad la posibilidad de obtener o actualizar su DNI electrónico sin costo. Es recomendable acudir dentro del horario establecido y llevar la documentación necesaria, ya que la atención se brindará solo hasta cubrir los cupos disponibles.