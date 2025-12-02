- Hoy:
Nueva campaña de DNI electrónico GRATIS este 4 de diciembre dirigida a menores de 0 a 17 años
RENIEC ofrece a los ciudadanos la opción de acceder al trámite de DNI electrónico sin necesidad de pagar el costo establecido.
En una época donde cada trámite, servicio y registro depende de nuestra identidad digital, contar con un DNI electrónico (DNIe) actualizado se ha convertido en una necesidad fundamental. Este documento no solo permite acreditar quiénes somos, sino que abre la puerta a beneficios, programas sociales, atención médica, participación en procesos cívicos y mucho más.
Conscientes de esta importancia, y de que muchas familias enfrentan dificultades económicas o de acceso para tramitar el DNI de sus hijos, diversas municipalidades vienen promoviendo campañas gratuitas para cerrar esta brecha. En esa misma línea, la Municipalidad Distrital de Taricá anunció una nueva jornada de DNI electrónico gratis, destinada exclusivamente a menores de entre 0 y 17 años, con el fin de facilitar la identificación oportuna de niñas, niños y adolescentes del distrito.
Esta campaña representa una oportunidad única para que los padres o tutores regularicen la documentación de sus hijos, eviten trámites futuros y garanticen su derecho a una identidad segura y moderna. A continuación podrás encontrar los datos del evento.
¿Cuándo y dónde será la campaña?
La jornada se llevará a cabo este miércoles 4 de diciembre de 2025 en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Se realizará en la Municipalidad Distrital de Taricá. La atención será gratuita y con cupos limitados, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar la atención.
DNI gratis este 4 de diciembre para menores de edad / FOTO: Municipalidad Distrital de Taricá
¿Quiénes pueden participar?
La campaña está dirigida únicamente a menores de 0 a 17 años. Esto incluye bebés, niños en etapa escolar y adolescentes, quienes podrán obtener su DNI electrónico por primera vez o actualizarlo.
¿Qué servicios estarán disponibles?
Durante la jornada, las familias podrán acceder a:
- Emisión del DNI electrónico por primera vez
- Renovación del DNIe para menores cuyo documento esté por vencer
- Rectificación de datos (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, entre otros)
- Toma de fotografía gratuita para el trámite
- Asesoría personalizada para resolver dudas sobre documentación o requisitos
¿Por qué es importante tramitar el DNI electrónico desde temprana edad?
El DNIe ofrece múltiples ventajas:
- Mejora la seguridad de la identidad del menor
- Permite acceder a programas sociales y servicios estatales
- Facilita matrículas escolares y trámites de salud
- Reduce riesgos de suplantación o errores en bases registrales
- Simplifica trámites cuando cumplan la mayoría de edad
