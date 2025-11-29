- Hoy:
DNIe GRATIS este 1 y 2 de diciembre: dónde será la campaña, horarios y quiénes pueden acudir
RENIEC ha gestionado una nueva campaña de DNIe sin costo, con la finalidad de poder beneficiar a cierto sector de la población peruana.
La necesidad de garantizar el acceso a la identidad oficial para todos los peruanos sigue siendo prioridad. En ese marco, la Municipalidad Provincial de Barranca, en coordinación con RENIEC, ha lanzado una nueva campaña gratuita de emisión y actualización del DNI electrónico (DNIe).
PUEDES VER: Renueva tu DNI azul vencido por el electrónico vía Internet sin ir a una agencia de Reniec
Esta iniciativa busca beneficiar, especialmente, a quienes muchas veces enfrentan barreras para acceder a los diferentes trámites. Con ello, se promueve una mayor inclusión, facilitando el acceso a servicios de salud, educación, trámites bancarios y otros derechos ciudadanos.
DNI electrónico gratis en Barranca para vecinos del lugar/ FOTO: RENIEC
La campaña se desarrollará en dos días, con sedes diferentes, para abarcar buena parte de la población de Barranca que califica como beneficiaria. Los trámites incluyen inscripción por primera vez, rectificación de datos, renovación y entrega de fotografía sin costo. Conoce más a continuación.
Días, horarios y sedes de atención
- 1 de diciembre de 2025 - de 09:00 a.m. hasta 1:00 p.m.
- Lugar: frontis de la Municipalidad Provincial de Barranca.
- 2 de diciembre de 2025 - 09:00 a.m. hasta 1:00 p.m.
- Lugar: I.E.I. Los Arenales, centro poblado Los Arenales, en Barranca.
¿Quiénes pueden acceder a la iniciativa de RENIEC?
La campaña está dirigida a:
- Menores de edad (hasta 17 años)
- Adultos mayores desde 60 años
- Se recomienda acudir temprano, ya que los cupos suelen ser limitados en este tipo de jornadas.
¿Qué trámites están disponibles?
Durante la campaña gratuita, se ofrecerán los siguientes servicios:
- Inscripción al DNI electrónico por primera vez.
- Rectificación de datos (dirección)
- Renovación del DNIe (en casos de caducidad o documento antiguo).
- Toma de fotografía gratuita, necesaria para la emisión del DNI electrónico.
Este tipo de campañas permiten a los beneficiarios acceder al DNIe sin costo, algo especialmente relevante para personas de bajos recursos, jóvenes que tramitan su primer documento, o adultos mayores.
Asimismo, en el contexto actual, se sabe que durante los últimos meses, RENIEC y varias municipalidades vienen promoviendo jornadas similares en distintos departamentos, con horarios accesibles (mañana) y trámites gratuitos, priorizando a menores y adultos mayores.
