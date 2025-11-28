- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Trámite de DNI electrónico GRATIS este 29 de noviembre: requisitos para acceder y quiénes recibirán el beneficio
Miles de ciudadanos podrán ser beneficiados con una nueva iniciativa de DNI electrónico sin costo. ¿Qué se necesita para poder ser parte?
En un esfuerzo por garantizar que más ciudadanos cuenten con su documento de identidad actualizado y acceder sin barreras a servicios públicos, la Municipalidad de Pucusana lanzará una campaña especial para tramitar el DNI electrónico de forma gratuita. Esta iniciativa fue anunciada como parte de una serie de jornadas coordinadas por RENIEC con gobiernos locales para acercar el acceso al DNI a sectores vulnerables o de menor acceso.
PUEDES VER: Renueva tu DNI azul vencido por el electrónico vía Internet sin ir a una agencia de Reniec
La campaña en Pucusana está pensada para que los residentes del distrito puedan renovar su documento, rectificar datos o actualizar su fotografía sin costo alguno, una gestión que comúnmente implica un pago, salvo en estos operativos especiales.
RENIEC anuncia campaña de DNI sin costo en Pucusana / FOTO: Municipalidad de Pucusana
Este tipo de eventos busca cerrar brechas de identificación, especialmente entre poblaciones con limitaciones económicas, adultos mayores, jóvenes o personas que, por distintas razones, aún no han podido acceder al DNI electrónico. Además, el DNIe representa un avance clave para modernizar la identificación ciudadana y facilitar trámites digitales, votaciones, servicios estatales, etc.
Detalles de la campaña en Pucusana
- Fecha y hora: sábado 29 de noviembre de 2025, desde las 9:30 a.m.
- Lugar: Complejo Deportivo Complejo Deportivo Benjamín Doig, distrito de Pucusana.
- Se dirige a los residentes del distrito de Pucusana.
- Cupos limitados: La atención se dará por orden de llegada, y no se garantiza atención a quienes no sean residentes o antes de la hora indicada.
Servicios disponibles
Durante esta campaña de DNI electrónico gratuito, los vecinos de Pucusana podrán realizar los siguientes trámites sin costo:
- Renovación de DNI.
- Rectificación de datos personales.
- Actualización de fotografía.
¿Por qué es importante este tipo de campañas?
El DNI electrónico mejora la seguridad de la identidad ciudadana: posee chip, datos biométricos y permite trámites digitales de forma segura.
Facilita que personas que por diversas razones no han podido renovar o actualizar su DNI lo hagan sin costo, reduciendo la brecha de identificación.
Permite garantizar derechos de ciudadanía, acceso a servicios públicos, programas sociales, así como trámites legales, bancarios o electorales con documento válido.
- 1
Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol
- 2
Municipalidad de Lima recuperó y remodeló importante avenida que tenía toneladas de basura
- 3
Municipalidad de Comas inició importante obra tras décadas de espera por los vecinos del distrito de Lima Norte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90