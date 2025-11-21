DNI gratis este 24 y 25 de noviembre: cumpliendo este ÚNICO requisito podrás ser uno de los beneficiarios

La Municipalidad Distrital de Pacanga, en la región de La Libertad, ha puesto en marcha una importante campaña de identidad para garantizar que más personas cuenten con un Documento Nacional de Identidad actualizado y seguro. Gracias a esta iniciativa, los días 24 y 25 de noviembre de 2025, se ofrecerá el trámite de manera gratuita para poblaciones vulnerables del distrito, en un esfuerzo conjunto con RENIEC para cerrar brechas de identidad y promover la inclusión social.

Este tipo de campañas tiene una relevancia clave, ya que muchas personas, especialmente en zonas rurales o con recursos limitados, mantienen un DNI caducado o tienen dificultades para acceder a una renovación formal. Al hacer el trámite sin costo, la municipalidad no solo facilita el acceso a la documentación, sino que también favorece a sus ciudadanos, permitiéndoles realizar trámites más seguros y acceder a todos los beneficios correspondientes.

DNI gratis este 24 y 25 de noviembre en Pacanga / FOTO: RENIEC

Además, al orientar la campaña hacia menores de 17 años, adultos mayores y personas en situación de pobreza, se prioriza a quienes más lo necesitan. Este evento en Pacanga es una invitación para que las familias aprovechen esta oportunidad y regularicen su situación documental en un entorno accesible, confiable y organizado.

¿Cuándo y dónde será la campaña?

Fechas: Lunes 24 y martes 25 de noviembre de 2025.

Lunes 24 y martes 25 de noviembre de 2025. Horario de atención: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ambos días.

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ambos días. Lugares:

Casa de la Cultura de Pacanga (el 24 de noviembre)

Institución Educativa N° 80885 "San Juan de Dios" (el 25 de noviembre)

¿A quién está dirigida la campaña?

La jornada está principalmente dirigida a:

Menores de 0 a 17 años.

Adultos mayores de 60 años.

Personas de 18 a 59 años que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema y que además tengan su DNI caducado.

ÚNICO requisito para acceder al DNI electrónico gratuito

Para beneficiarse de esta campaña, las personas deben cumplir con lo siguiente: Estar en nivel socioeconómico de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica relevante para el distrito, y contar con el DNI caducado.

No se menciona otro requisito adicional en las fuentes principales, lo que hace de esta campaña una oportunidad muy accesible para los grupos prioritarios.

Beneficios del DNI electrónico