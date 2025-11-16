Reniec, noviembre 2025: ¿Desde qué edad ya no es necesario presentar tu foto impresa para la emisión de DNI?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha actualizado sus procesos para la emisión y renovación del DNI, modernizando uno de los requisitos clásicos: la presentación de una fotografía impresa. Desde ahora, las personas a partir de 7 años de edad ya no necesitarán llevar una foto física al momento de tramitar su DNI en una oficina, porque el RENIEC capturará su imagen de forma digital durante el proceso.

Este cambio forma parte de la estrategia de digitalización institucional y de simplificación de trámites para los ciudadanos, con el objetivo de hacer más eficiente el servicio y reducir barreras innecesarias, especialmente para familias con menores de edad.

Reniec anuncia que no será necesario llevar foto impresa para trámite de DNI / FOTO: Difusión

¿Qué ha cambiado exactamente en el proceso de fotografía para el DNI?

Según el RENIEC, a partir de los 7 años, la fotografía será tomada de forma gratuita en las sedes de atención, mediante captura en vivo. Esta medida elimina la obligación de presentar una foto impresa tamaño pasaporte para la mayoría de quienes tramiten su DNI a partir de esta edad.

En el caso de oficinas que no cuentan con el servicio de captura, sí es necesario presentar la foto impresa, con fondo blanco, a color, sin retoques, sin lentes y con las orejas descubiertas.

¿Quiénes sí deben seguir llevando la foto impresa?

Los menores entre 8 meses y 7 años de edad todavía deben presentar una fotografía física cuando van al RENIEC para sacar o renovar su DNI. Esto se debe a que, para este rango etario, el RENIEC no realiza la captura digital gratuita en todas sus oficinas.

¿Por qué hizo este cambio el RENIEC?

La medida responde a una modernización institucional, que busca agilizar los trámites y adaptarse a los avances tecnológicos. Además, busca reducir la carga administrativa y los costos para los usuarios, especialmente para quienes renovaban su DNI con frecuencia durante la infancia.

Al tomar la foto en la oficina, se mejora la calidad de la imagen, se facilita la verificación de identidad y se evita el uso de fotografías antiguas o de baja calidad.

Recomendaciones para los usuarios

Si vas a tramitar tu DNI y tienes 7 años o más, consulta si la sede del RENIEC permite la captura digital de fotografía para tu trámite. Si acudes a una oficina que no tiene captura digital, lleva una foto impresa con las especificaciones establecidas (color, fondo blanco, sin lentes, sin marco, etc.).

Presenta también otros documentos requeridos para tu trámite (como el acta de nacimiento o el DNI anterior, según corresponda). Si piensas renovar el DNI más adelante, considera que esta nueva modalidad facilitará el proceso y reducirá la necesidad de llevar fotos físicas.