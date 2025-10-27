0
Reniec implementa nuevos medios de pago: ahora podrás cancelar por Yape y agentes del BCP

Ahora se podrá pagar hasta 14 trámites de Reniec, como renovación y duplicado, mediante el aplicativo móvil de Yape o agentes del Banco de Crédito (BCP).

Angie De La Cruz
Los usuarios podrán pagar hasta 14 trámites de Reniec mediante agentes del BCP y Yape.
Los usuarios podrán pagar hasta 14 trámites de Reniec mediante agentes del BCP y Yape.
¡Adiós a las colas de los bancos! Si bien el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) tiene diversos métodos de pago, hay personas que prefieren lo tradicional y se dirigen hasta el Banco de la Nación, donde incluso esperan horas para ser atendidos. Sin embargo, recientemente se anunció, que se podrá cancelar trámites mediante Yape y agentes del Banco de Crédito (BCP).

Este lunes 27 de octubre, se informó que RENIEC amplío sus aliados y ahora se podrá realizar el pago de trámites a través de Yape y Agente BCP. ¿Te interesa conocer cómo hacer el abono? Es importante saber que deberás ingresar a la plataforma Ticketera RENIEC para generar un ticket de pago. Revisa los pasos:

  • Ingresa a Ticketera RENIEC (dale clic aquí)
  • Completa tus datos personales
  • Coloca el trámite y código que corresponde
  • Verifica el monto que deberás cancelar
  • Se te proporcionará un código de 14 cifras

Posteriormente, con el código obtenido, realiza el pago mediante cualquiera de las dos opciones. Desde Yape, ingresa a 'Yapear Servicios', busca RENIEC, ingresa tu número de ticket y realiza el pago. Mientras que en Agentes BCP, presenta el número de ticket y realiza el pago en efectivo.

Se podrá pagar 14 trámites de Reniec como renovación, duplicado y más, con Yape o en los Agentes BCP.

Esta nueva medida de RENIEC beneficiará a los usuarios, puesto que Yape se ha convertido en la billetera digital más usada del país y son miles las personas que la usan a diario, además, existen diversos agentes del BCP, a diferencia de otras entidades públicas, por lo que será de fácil acceso al momento de pagar.

RENIEC: ¿Qué trámites podrás pagar por Yape y Agente BCP?

RENIEC compartió la lista de trámites que se podrán pagar mediante Yape y Agente BCP, además, conocer el código para que puedas generar tu ticket en la plataforma de Ticketera RENIEC:

  • Rectificación de decisión de donar órganos y tejidos / Actualización de domicilio en el DNI electrónico (Código 00730)
  • Duplicado de DNI electrónico a través de EREP u oficinas registrales (Código 05522)
  • Duplicado de DNI electrónico por web o PVM (Código 05221)
  • Emisión por primera vez de DNI electrónico (Código 00521)
  • Rectificación del DNI electrónico (prenombre, apellidos, otros, cambio de estado civil) (Código 00729)
  • Renovación de DNI electrónico (Código 00525)
  • Renovación por caducidad de DNI (Código 02121)
  • Trámites para menores de edad: Emisión de DNI / Renovación de DNI(Código 00647)
  • Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OREC (Código 21431)
  • Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas (Código 02143)
  • Constancia negativa de inscripción de Registros Civiles (Código 06645)
  • Copias certificadas de actas vía internet (Código 02141)
  • Emisión de nuevos certificados digitales en el DNI electrónico (Código 00530)
  • Expedición de copia certificada de acta (Código 06637)
