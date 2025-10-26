0
Se cayó Yape: usuarios presentan problemas para enviar dinero desde la app del BCP

Aplicación del BCP tuvo caída que fue reportada por los usuarios este domingo, pues se registraron fallas para realizar movimientos.

Daniela Alvarado
Yape se cayó: aplicación dejó de funcionar este domingo
Yape se cayó: aplicación dejó de funcionar este domingo | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Yape, una de las billeteras más populares en el Perú, ha sufrido una caída en su sistema a nivel nacional, según lo vienen comunicando sus usuarios por medio de las redes sociales.

La conocida aplicación que fue desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), para poder facilitar las transacciones, pagos de servicios y demás acciones de millones de peruanos, no está funcionando óptimamente y causó preocupación entre su comunidad.

El hecho de que la interrupción ocurra un día de fin de semana intensifica el malestar: muchas personas utilizan estos días para ponerse al día con sus pendientes, cargar saldo, gestionar pagos de servicios o hacer compras. Que la plataforma interrumpa sus funciones significa un freno inesperado en la rutina digital de usuarios bancarizados. A continuación te dejamos los detalles.

¿Qué se reporta esta vez?

Usuarios en Twitter/X y otras redes sociales reportaron que al intentar ingresar a Yape o al aplicativo móvil del BCP les apareció el mensaje de error: "Hemos encontrado un problema. Estamos trabajando en ello, inténtalo nuevamente en unos minutos".

Las fallas reportadas incluyen:

  • Incapacidad de realizar transferencias o "yapear".
  • Problemas para pagar servicios (agua, luz, internet) desde la app.
  • No poder visualizar el saldo o ejecutar operaciones bancarias desde la app móvil de BCP.

Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial detallando causas o alcance completo del incidente, el volumen de reportes públicos es significativo. En eventos similares anteriores, instituciones como Indecopi han instado a los bancos a emitir información oportuna sobre fallas que afectan a usuarios.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

