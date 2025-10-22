¿El 31 de octubre 2025 es feriado en Perú? Revisa qué dice la norma y si habrá fin de semana largo

En el Perú, el 31 de octubre se celebran dos importantes festividades, el Día de la Canción Criolla y Día de las Brujas, o más conocido como Halloween. Debido a esto, las personas empiezan a organizar sus planes y, adicionalmente, a ello, quieren saber si esta fecha ha sido declarada feriado nacional. Esto es lo que debes saber.

¿El 31 de octubre es feriado en Perú?

Si bien el Gobierno peruano, en el año 2022, dispuso que el 31 de octubre sea considerado día no laborable con la finalidad de que los trabajadores tengan un feriado largo por el 1 de noviembre; para este 2025 se descarta dicha posibilidad. Por lo que las actividades laborales se realizarán de manera habitual, tanto en el sector público como privado.

El 31 de octubre se celebrará Día de la Canción Criolla y Halloween. | Composición: Líbero

En conclusión y de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 713, el 31 de octubre no es feriado ni día no laborable. Sin embargo, al día siguiente, 1 de noviembre, se podrá disfrutar de un día libre, según la norma peruana, puesto que se celebrará el Día de Todos los Santos en Perú.

¿Qué se celebra el 31 de octubre en Perú?

El 31 de octubre en el Perú se celebra el Día de la Canción Criolla, una festividad que rinde homenaje a la música criolla, considerada una de las expresiones más representativas de la identidad cultural del país. Durante esta jornada, se organizan presentaciones musicales, concursos y actividades culturales en todo el territorio nacional.

Además, en la misma fecha, muchas personas también celebran Halloween. Aunque es una celebración extranjera, en las últimas décadas también se ha popularizado en el Perú, sobre todo entre los más jóvenes, quienes suelen disfrazarse y participar en fiestas o actividades recreativas.

¿Cuál es el próximo feriado del 2025?

El siguiente feriado a nivel nacional será el sábado 1 de noviembre, en conmemoración del Día de Todos los Santos. En esta jornada, muchas familias peruanas acostumbran visitar los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, llevando flores y participando en misas.

Cabe destacar que durante este feriado en Perú, los trabajadores tienen derecho a descansar con remuneración, pero si caso alguien trabaja ese día sin descanso sustitutivo, tiene derecho al pago habitual más una sobretasa del 100 %, lo que implica recibir el triple de su remuneración diaria.