0
EN DIRECTO
Flamengo vs Racing EN VIVO, semifinal de Copa Libertadores
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿El 31 de octubre 2025 es feriado en Perú? Revisa qué dice la norma y si habrá fin de semana largo

Los ciudadanos ya empiezan a realizar sus planes para el viernes 31 de octubre, por lo que quieren saber si será feriado a nivel nacional. Conoce la verdad.

Angie De La Cruz
Conoce si el viernes 31 de octubre se declaró feriado a nivel nacional.
Conoce si el viernes 31 de octubre se declaró feriado a nivel nacional. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

En el Perú, el 31 de octubre se celebran dos importantes festividades, el Día de la Canción Criolla y Día de las Brujas, o más conocido como Halloween. Debido a esto, las personas empiezan a organizar sus planes y, adicionalmente, a ello, quieren saber si esta fecha ha sido declarada feriado nacional. Esto es lo que debes saber.

Representantes del gremio de transporte dieron a conocer si participarán de la marcha del 25 de octubre.

PUEDES VER: ¿Habrá paro de transportistas este 25 de octubre? Lo último confirmado por representantes de gremios

¿El 31 de octubre es feriado en Perú?

Si bien el Gobierno peruano, en el año 2022, dispuso que el 31 de octubre sea considerado día no laborable con la finalidad de que los trabajadores tengan un feriado largo por el 1 de noviembre; para este 2025 se descarta dicha posibilidad. Por lo que las actividades laborales se realizarán de manera habitual, tanto en el sector público como privado.

31 de octubre

El 31 de octubre se celebrará Día de la Canción Criolla y Halloween. | Composición: Líbero

En conclusión y de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 713, el 31 de octubre no es feriado ni día no laborable. Sin embargo, al día siguiente, 1 de noviembre, se podrá disfrutar de un día libre, según la norma peruana, puesto que se celebrará el Día de Todos los Santos en Perú.

¿Qué se celebra el 31 de octubre en Perú?

El 31 de octubre en el Perú se celebra el Día de la Canción Criolla, una festividad que rinde homenaje a la música criolla, considerada una de las expresiones más representativas de la identidad cultural del país. Durante esta jornada, se organizan presentaciones musicales, concursos y actividades culturales en todo el territorio nacional.

Además, en la misma fecha, muchas personas también celebran Halloween. Aunque es una celebración extranjera, en las últimas décadas también se ha popularizado en el Perú, sobre todo entre los más jóvenes, quienes suelen disfrazarse y participar en fiestas o actividades recreativas.

¿Cuál es el próximo feriado del 2025?

El siguiente feriado a nivel nacional será el sábado 1 de noviembre, en conmemoración del Día de Todos los Santos. En esta jornada, muchas familias peruanas acostumbran visitar los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, llevando flores y participando en misas.

Cabe destacar que durante este feriado en Perú, los trabajadores tienen derecho a descansar con remuneración, pero si caso alguien trabaja ese día sin descanso sustitutivo, tiene derecho al pago habitual más una sobretasa del 100 %, lo que implica recibir el triple de su remuneración diaria.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos

  2. Estado de emergencia en Lima: ¿Qué es el apagón eléctrico y desde cuándo iniciará?

  3. ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano