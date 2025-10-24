Después del próximo sábado 1 de noviembre, ¿cuántos feriados quedan en el calendario de 2025?

En el marco del año 2025, el país ve pasar gran parte del calendario laboral y festivo, y con ello muchas fechas de descanso ya han sido aprovechadas. Sin embargo, aún quedan por delante varios feriados oficiales de carácter nacional que afectan tanto al sector público como al privado, y que deben ser considerados tanto para la planificación personal como para la programación laboral, escolar o comercial.

En 2025, el calendario nacional contempla 16 feriados nacionales oficiales para todos los trabajadores formales, según lo publicado en el diario oficial y los comunicados del gobierno. A estas fechas se pueden sumar días no laborables para el sector público que no necesariamente aplican al privado.

De cara al último trimestre del año, es decir, a partir del 1 de noviembre, es crucial que los ciudadanos conozcan las fechas que restan para organizar asuntos personales, laborales, viajes, descansos u obligaciones que puedan interferir con el descanso festivo. Asimismo, las empresas y centros educativos deben ajustar horarios, turnos y servicios para asegurar cumplimiento legal y adecuada atención.

Este 1 de noviembre es uno de los pocos feriados que le quedan al 2025 / FOTO: Difusión

Día de Todos los Santos - 1 de noviembre

El sábado 1 de noviembre de 2025 será feriado nacional con motivo del Día de Todos los Santos. Esta fecha conmemora, en el contexto cristiano-católico, la celebración de todos los santos, conocidos o desconocidos, y tiene una significación religiosa y cultural en el Perú.

Al tratarse de un sábado, para algunos trabajadores el efecto del descanso puede variar si su jornada habitual ya contemplaba el fin de semana. Sin embargo, legalmente se trata de un día feriado nacional, lo que implica que para quienes normalmente laboran ese día, deben recibir tratamiento de feriado (descanso remunerado) salvo que haya disposiciones distintas con turno especial.

Feriados que restan en 2025

A continuación, se listan los feriados nacionales oficiales que aún quedan para lo que resta del año 2025:

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre : Batalla de Ayacucho

: Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Navidad

Estas tres fechas serán los feriados oficiales que se otorgarán después del 1 de noviembre, de acuerdo al calendario nacional. Cada una de estas fechas conlleva sus propias consideraciones.

El lunes 8 de diciembre permite conectar el descanso con el fin de semana previo (dependiendo del día habitual de descanso de cada trabajador), mientras que el martes 9 y el jueves 25 pueden implicar "puentes" o días de asueto extendido, si así lo dispone la empresa o se acuerda con los colaboradores.