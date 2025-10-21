- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿El 23 y 24 de octubre son feriados en Perú? Esta es la VERDAD que debes conocer
La población peruana quiere saber si el jueves 23 y viernes 24 de octubre corresponden a días libres, según la ley peruana. Ahora te contamos la verdad.
El calendario oficial 2025 marca los feriados a nivel nacional, pero existen otras medidas respecto a las regiones del país. Es así, que este 24 de octubre será feriado regional en el Perú, especialmente en la provincia de San Román, cuya capital es Juliaca, en el departamento de Puno.
PUEDES VER: ¿Se confirmó feriado largo a nivel nacional este lunes 27 y martes 28 de octubre? Esto se sabe, según El Peruano
Esta situación generará que la población de dicha provincia descanse el viernes 24, pero eso no es todo, ya que se unirá al sábado y domingo, obteniendo así, un fin de semana largo. En este contexto, existen dudas del panorama con respecto al día anterior, jueves 23. ¿También se descansará?
¿El 23 y 24 de octubre son feriados en Perú?
La respuesta es no. El 24 de octubre es un feriado regional solo para la provincia de San Román y el 23 de octubre, se realizarán las labores con normalidad, tanto en el sector público como privado. Cabe destacar que, el feriado no es de alcance nacional, por lo que solo aplica en dicha región.
El feriado regional por el aniversario de la Provincia de San Román es el viernes 24 de octubre.
Se destaca que en este día se celebra el aniversario de creación política de la provincia de San Román, que fue establecida oficialmente el 24 de octubre de 1926 mediante la Ley N.º 5463. Por ello, cada año se realizan actividades cívicas, culturales y festivas en Juliaca y en los distritos de la provincia.
¿Qué significa un feriado regional?
En el Perú, un feriado regional es un día no laborable que se aplica únicamente en una determinada región, provincia o localidad, y no en todo el territorio nacional. Estos feriados suelen declararse para conmemorar aniversarios de creación política, festividades patronales u otros acontecimientos importantes de la zona.
Durante estas fechas, las instituciones públicas y algunos centros laborales de la región suspenden sus actividades, aunque en el sector privado la aplicación del feriado puede variar según acuerdo con los empleadores. Estas medidas se aplican con la finalidad de que la población participe de las diversas actividades.
¿Qué feriados restan en este 2025?
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable.
- 1
App del Banco de la Nación se cayó: usuarios presentaron problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia
- 2
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público: vecinos disfrutarán de moderna obra
- 3
¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50