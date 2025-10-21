¿El 23 y 24 de octubre son feriados en Perú? Esta es la VERDAD que debes conocer

El calendario oficial 2025 marca los feriados a nivel nacional, pero existen otras medidas respecto a las regiones del país. Es así, que este 24 de octubre será feriado regional en el Perú, especialmente en la provincia de San Román, cuya capital es Juliaca, en el departamento de Puno.

Esta situación generará que la población de dicha provincia descanse el viernes 24, pero eso no es todo, ya que se unirá al sábado y domingo, obteniendo así, un fin de semana largo. En este contexto, existen dudas del panorama con respecto al día anterior, jueves 23. ¿También se descansará?

¿El 23 y 24 de octubre son feriados en Perú?

La respuesta es no. El 24 de octubre es un feriado regional solo para la provincia de San Román y el 23 de octubre, se realizarán las labores con normalidad, tanto en el sector público como privado. Cabe destacar que, el feriado no es de alcance nacional, por lo que solo aplica en dicha región.

El feriado regional por el aniversario de la Provincia de San Román es el viernes 24 de octubre.

Se destaca que en este día se celebra el aniversario de creación política de la provincia de San Román, que fue establecida oficialmente el 24 de octubre de 1926 mediante la Ley N.º 5463. Por ello, cada año se realizan actividades cívicas, culturales y festivas en Juliaca y en los distritos de la provincia.

¿Qué significa un feriado regional?

En el Perú, un feriado regional es un día no laborable que se aplica únicamente en una determinada región, provincia o localidad, y no en todo el territorio nacional. Estos feriados suelen declararse para conmemorar aniversarios de creación política, festividades patronales u otros acontecimientos importantes de la zona.

Durante estas fechas, las instituciones públicas y algunos centros laborales de la región suspenden sus actividades, aunque en el sector privado la aplicación del feriado puede variar según acuerdo con los empleadores. Estas medidas se aplican con la finalidad de que la población participe de las diversas actividades.

¿Qué feriados restan en este 2025?