El próximo 24 de octubre es feriado en la Provincia de San Román, capital de Juliaca, en el departamento de Puno. Esta medida está respaldada por una ley del Congreso de la República desde hace 65 años, por lo que este 2025, los ciudadanos de dicha región podrán descansar un fin de semana largo.

La ley que lo declara es la Ley N.º 13293, promulgada el 12 de enero de 1960, la cual establece que el 24 de octubre es feriado regional en la provincia de San Román con motivo de su 99° aniversario En este año 2025, esa fecha cae viernes, lo cual permite un fin de semana largo: viernes, sábado y domingo.

Cabe destacar que el día libre aplica para todas las instituciones públicas y privadas ubicadas en la provincia de San Román. Es decir, los trabajadores tienen derecho al feriado en esa fecha según la norma. Además, se precisa que el 24 de octubre no corresponde a un día no laborable.

Inauguración de San Román en Juliaca

La provincia de San Román fue creada por la Ley peruana N.º 5463, promulgada el 6 de septiembre de 1926 durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Aunque la ley fue promulgada en el mes de septiembre, la capital de Juliaca fue inaugurada oficialmente el 24 de octubre de 1926.

La ciudad de Juliaca ya tenía un perfil económico y comercial significativo antes de 1926, pero con la llegada del ferrocarril en 1873, conectó Juliaca al resto del altiplano y al comercio, lo que aceleró su crecimiento. Esa prosperidad y su desarrollo urbano motivaron que los habitantes y autoridades buscaran elevar su estatus, primero como ciudad, luego como capital provincial.

Feriados que restan en este 2025

