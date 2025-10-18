- Hoy:
Trámite de DNI electrónico gratis este 20 de octubre: conoce dónde y lista de servicios disponibles
Diversas personas podrán realizar el trámite de DNI electrónico gratis este lunes 20 de octubre. Conoce AQUÍ dónde se realizará la campaña.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está realizando diversas campañas para que la población pueda acceder al Documento Nacional de Identidad electrónico totalmente gratis. Esta iniciativa se realiza junto a los municipios distritales y regionales, en esta ocasión, le tocó el turno a la Municipalidad de San Martín de Porres.
PUEDES VER: DNI electrónico GRATIS en Villa María del Triunfo: cuándo será la campaña y quiénes se beneficiarán
Trámite de DNI electrónico gratis este 20 de octubre
Los ciudadanos deben saber que la entrega del DNI electrónico está dirigida a los ciudadanos menores de 17 años y personas mayores de 60. La actividad se realizará el lunes 20 de octubre en la agencia municipal Nuevo San Martín, ubicada en la avenida Canta Callao Mz. A lote 11, urbanización Bergonias.
El Municipio de SMP anunció campaña de DNI electrónico.
La atención comenzará a las 9:30 de la mañana y los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por ello, las autoridades que impulsan la campaña de DNI electrónico gratis, recomiendan acudir con anticipación para acceder a uno de los cupos disponibles, ya que la cantidad de atención es limitada.
Trámite de DNI electrónico gratis: ¿cuáles son los servicios disponibles?
A continuación, podrás conocer cuáles son los trámites que se realizarán de manera gratuita en la campaña que está realizando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
- Inscripción por primera vez al DNI electrónico
- Renovación del documento
- Rectificación de datos personales
- Actualización de fotografía
- Modificación de dirección domiciliaria
Los interesados en adquirir el DNI electrónico sin costo alguno, deben presentar una copia de su acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de agua o electricidad. En el lugar, te indicarán cuándo te entregarán tu Documento de Identidad.
