Reniec: ¿Cómo actualizar la foto de tu DNI para renovación vía ONLINE?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el principal identificador de una persona en el Perú, y su presentación física, así como los datos que contiene, deben mantenerse vigentes y fieles a la realidad. Una parte importante de esto es que la fotografía del DNI refleje lo más cercanamente posible el aspecto actual de la persona: rostro, gestos, etc.

Hasta hace poco, para actualizar la foto era obligado acudir personalmente a una oficina de Reniec; sin embargo, con las nuevas tecnologías, Reniec ha implementado mecanismos que permiten hacer este trámite de forma virtual, incluyendo la captura de imagen biométrica facial a través de smartphones, lo que agiliza el proceso, reduce filas y permite realizar el trámite desde casa.

La herramienta de Reniec que hace esto posible es la aplicación DNI BioFacial, la cual permite verificar identidad con reconocimiento biométrico facial y actualizar la foto del DNI, así como renovar el DNI vencido o caducado, sin necesidad de acudir primero a una oficina (solo para recoger luego el documento ya emitido). A continuación, los detalles de cómo funciona este proceso, qué requisitos necesitas, qué pasos seguir, quiénes pueden usarlo, y algunas recomendaciones importantes.

Requisitos para actualizar la foto del DNI vía online con DNI BioFacial

Para poder actualizar la fotografía de tu DNI de forma virtual mediante la app DNI BioFacial, debes cumplir con ciertos requisitos:

Tipo de DNI: Puede ser para DNI azul o para DNI electrónico (DNIe).

Estado del DNI: En algunos casos, se requiere que el DNI esté dentro de ciertos plazos de vigencia (por ejemplo para renovación por caducidad, etc.).

App compatible: Tener un teléfono celular con sistema Android o iOS, preferentemente de gama media-alta, con memoria RAM superior a 3 GB, buen funcionamiento de cámara, etc.

Fotografía actual: La foto debe cumplir algunas condiciones: rostro completo, sin lentes, sin artículos que cubran la cabeza, fondo blanco, buena iluminación, sin sonrisa abierta (sin mostrar dientes) u otro gesto que desvíe la norma de foto tipo pasaporte.

Pago de tasa correspondiente: Hay un costo que depende del tipo de DNI. Por ejemplo, para DNI azul es una tarifa menor que para DNI electrónico.

¿Cómo es el proceso para actualizar la foto del DNI vía online (BioFacial)?

Aquí tienes los pasos que generalmente se deben seguir para hacer este trámite:

Pagar la tasa del trámite: Accede a plataformas como Pagalo.pe, la web de Reniec o el Banco de la Nación para hacer el pago correspondiente. Por ejemplo, para el DNI azul hay una tasa menor que para el DNIe.

Toma nota del código de trámite que Reniec indique.

Descargar la app DNI BioFacial: Está disponible para Android y iOS.

Verifica que tu dispositivo cumple requisitos mínimos (memoria RAM, cámara, sistema operativo actualizado) para que la app funcione correctamente.

Identificación biométrica facial / verificación de identidad: Dentro de la app, selecciona el trámite correspondiente: actualización de foto, renovación por caducidad u otro que permita cambio de imagen.

La app te pedirá que te tomes una foto con ciertas condiciones:

Colocar el celular a cierta distancia del rostro (alrededor de 50 cm), alineado y con buena iluminación.

Fondo blanco, sin accesorios que bloqueen el rostro (gorras, sombreros, lentes de sol), sin sonrisa amplia, sin mostrar dientes

Posiblemente pedir que alguien te ayude a tomar la foto para asegurar el encuadre correcto.

Completar trámite en la web de Reniec.

Una vez hecha la verificación en la app, entras al portal web de Reniec (reniec.gob.pe) para continuar con el trámite: ingresar datos si es que Reniec lo solicita, indicar si también deseas actualizar otros datos (estado civil, domicilio, etc.), y seleccionar la oficina de recogida del DNI actualizado.

Seguimiento y recogida del DNI: Puedes consultar el estado del trámite en línea, para saber cuando esté lista la producción.