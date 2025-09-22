RENIEC | Adultos mayores en Perú que cumplen 60 años obtienen este importante beneficio: ¿Cómo hacer la solicitud HOY?

Para muchas personas mayores, la renovación periódica del DNI representa una carga: desplazamientos, costo, trámites, incluso barreras físicas. Entendiendo esto, RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) ha implementado un beneficio importante: los ciudadanos peruanos que hayan cumplido 60 años pueden tramitar su DNI con la indicación "No caduca". Esto significa que ya no tendrán que renovar ese documento por vencimiento, lo que simplifica su vida en términos administrativos, de salud, de acceso a beneficios estatales, electorales, bancarios, etc.

La medida forma parte de una política más amplia de inclusión, para asegurar que los adultos mayores mantengan su identidad oficial vigente sin necesidad de trámites repetitivos, y con menos obstáculos. A continuación los detalles sobre qué significa exactamente este DNI sin fecha de caducidad, quiénes califican, cómo tramitarlo, los costos, los plazos, y qué beneficios conlleva.

¿Qué significa "DNI que no caduca"?

Es un documento de identidad que no tiene fecha de vencimiento impresa, o no está sujeta a expiración periódica, para la persona mayor que lo obtenga. Aunque el documento no vence, sigue siendo válido para todos los efectos legales: votar, acceder a servicios, trámites notariales, bancarios, programas sociales, pensiones, etc.

¿Quiénes califican?

Adultos mayores de 60 años cumplidos. Esa es la condición principal para acceder al DNI "no caduca". Pueden renovarlo tanto si tienen un DNI convencional (azul) como si desean optar por el formato electrónico.

Requisitos para tramitar el DNI "no caduca"

Estos son los pasos y documentos que se necesitan según la información oficial hasta ahora:

Presentar el DNI actual: El documento vigente que posea la persona mayor.

Tener 60 años o más: Verificación de la edad.

Pago del derecho de trámite: S/ 30 para DNI convencional ("azul") o S/ 41 para DNI electrónico.

Fotografía actualizada: Debe cumplir con los estándares de RENIEC: foto a color, fondo blanco, sin lentes, rostro descubierto, etc. En algunos locales, se hace de manera gratuita.

Modalidad de trámite Puede realizarse de manera presencial o virtual (cuando las plataformas digitales lo permitan). En caso de trámite virtual, habrá que acudir presencialmente en algún punto para la captura de huellas y/o toma de fotografía oficial si es necesario.

Costos y plazos

Costo: S/ 30 para el DNI convencional; S/ 41 para el DNI electrónico.

Gratuidad: Para mayores de cierta edad (65 años en adelante) algunos trámites tienen exoneraciones, dependiendo del caso.

Plazo de entrega: Aparece que la entrega del nuevo DNI suele tomar alrededor de 10 días hábiles después de concluido el trámite.

Guía para tramitar el DNI "No caduca"

Aquí el flujo general que seguiría una persona mayor de 60 que quiere obtener su DNI sin fecha de caducidad:

Verificar que cumple con los 60 años o más.

Acudir a una oficina RENIEC o punto autorizado, o ingresar al portal web/plataforma virtual de RENIEC si ese servicio está habilitado para su zona.

Presentar su DNI actual.

Pagar la tasa correspondiente (azul o electrónico).

Llevar/someterse a la toma de fotografía si no está incluida o si la oficina lo exige.

Registrar huellas dactilares, si así lo requiere el trámite.

Recoger el nuevo DNI una vez esté listo; se le entregará con la leyenda de que "no caduca".

Beneficios del DNI sin caducidad