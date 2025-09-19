Municipalidad de Lince anuncia DNIe GRATIS para vecinos este 29 de septiembre: lugar, hora y ubicación del evento
Las autoridades en Lince han gestionado una nueva iniciativa para que los ciudadanos del distrito puedan acceder a su documentación sin costo.
En el marco de su compromiso con la inclusión y el acceso a servicios públicos, la Municipalidad de Lince anunció una campaña especial de emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes de su jurisdicción.
PUEDES VER: ¿El DNI azul podrá usarse en las Elecciones 2026? Esto es lo que se confirmó tras emisión exclusiva del DNIe 3.0
Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la identidad digital de las y los menores, permitiéndoles contar con un documento moderno, seguro y que les brinde mayores posibilidades de acceder a servicios educativos, de salud y otros trámites que requieren acreditación de identidad.
El evento se desarrollará el próximo lunes 29 de septiembre de 2025, y representa una oportunidad valiosa para las familias de Lince que deseen regularizar o actualizar el DNI de sus hijos, sin costo alguno.
¿Dónde y cuándo se realizará la campaña gratuita del DNI en Lince?
La jornada se llevará a cabo en un espacio accesible y céntrico del distrito:
- Lugar: Casa del Vecino
- Dirección: Pasaje Condorcunca N.º 118 (a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel, Lince)
- Fecha: Lunes 29 de septiembre de 2025
- Horario: Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.
El DNI electrónico será entregado de manera gratuita para menores de 17 años / FOTO: Municipalidad de Lince
Durante estas horas, personal capacitado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) estará presente para realizar el trámite correspondiente de manera ágil y segura.
¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?
Esta campaña está exclusivamente dirigida a niñas, niños y adolescentes que residan en el distrito de Lince. Para acceder al beneficio, se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o apoderados, quienes deberán presentar:
- Copia del DNI del menor (si lo tiene)
- Copia del DNI del padre, madre o tutor legal
- Partida de nacimiento (en caso de trámites nuevos o si el menor no cuenta con DNI previo)
- Los cupos serán limitados, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
¿Qué es el DNI electrónico (DNIe) y por qué es importante?
El DNI electrónico es una evolución del documento de identidad tradicional en el Perú. Este incluye un chip que permite a la persona identificarse digitalmente y realizar trámites en línea de forma segura. Entre sus beneficios se encuentran:
- Mayor seguridad frente a la suplantación de identidad.
- Posibilidad de firmar documentos digitalmente.
- Acceso a plataformas estatales y servicios en línea.
- Válido como documento de viaje en algunos países de Sudamérica.
El DNIe es parte de la transformación digital del Estado peruano y representa una herramienta clave para acercar la tecnología a las nuevas generaciones desde temprana edad.
¿Por qué promover el DNI electrónico entre menores de edad?
Tener un DNI actualizado es esencial para el acceso a múltiples derechos ciudadanos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, contar con el DNI electrónico desde una edad temprana tiene beneficios concretos:
- Permite matrículas escolares sin inconvenientes.
- Facilita el acceso a programas sociales del Estado.
- Evita la exclusión en servicios de salud o seguros.
- Prepara a los jóvenes para un entorno digital seguro.
Además, la campaña representa una oportunidad de sensibilizar a las familias sobre la importancia de la identidad legal y digital, y de acercar a los menores al uso responsable de sus documentos personales.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50