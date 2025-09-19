Municipalidad de Lince anuncia DNIe GRATIS para vecinos este 29 de septiembre: lugar, hora y ubicación del evento

En el marco de su compromiso con la inclusión y el acceso a servicios públicos, la Municipalidad de Lince anunció una campaña especial de emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes de su jurisdicción.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la identidad digital de las y los menores, permitiéndoles contar con un documento moderno, seguro y que les brinde mayores posibilidades de acceder a servicios educativos, de salud y otros trámites que requieren acreditación de identidad.

El evento se desarrollará el próximo lunes 29 de septiembre de 2025, y representa una oportunidad valiosa para las familias de Lince que deseen regularizar o actualizar el DNI de sus hijos, sin costo alguno.

¿Dónde y cuándo se realizará la campaña gratuita del DNI en Lince?

La jornada se llevará a cabo en un espacio accesible y céntrico del distrito:

Lugar: Casa del Vecino

Dirección: Pasaje Condorcunca N.º 118 (a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel, Lince)

Fecha: Lunes 29 de septiembre de 2025

Horario: Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

El DNI electrónico será entregado de manera gratuita para menores de 17 años / FOTO: Municipalidad de Lince

Durante estas horas, personal capacitado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) estará presente para realizar el trámite correspondiente de manera ágil y segura.

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

Esta campaña está exclusivamente dirigida a niñas, niños y adolescentes que residan en el distrito de Lince. Para acceder al beneficio, se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o apoderados, quienes deberán presentar:

Copia del DNI del menor (si lo tiene)

Copia del DNI del padre, madre o tutor legal

Partida de nacimiento (en caso de trámites nuevos o si el menor no cuenta con DNI previo)

Los cupos serán limitados, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

¿Qué es el DNI electrónico (DNIe) y por qué es importante?

El DNI electrónico es una evolución del documento de identidad tradicional en el Perú. Este incluye un chip que permite a la persona identificarse digitalmente y realizar trámites en línea de forma segura. Entre sus beneficios se encuentran:

Mayor seguridad frente a la suplantación de identidad.

Posibilidad de firmar documentos digitalmente.

Acceso a plataformas estatales y servicios en línea.

Válido como documento de viaje en algunos países de Sudamérica.

El DNIe es parte de la transformación digital del Estado peruano y representa una herramienta clave para acercar la tecnología a las nuevas generaciones desde temprana edad.

¿Por qué promover el DNI electrónico entre menores de edad?

Tener un DNI actualizado es esencial para el acceso a múltiples derechos ciudadanos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, contar con el DNI electrónico desde una edad temprana tiene beneficios concretos:

Permite matrículas escolares sin inconvenientes.

Facilita el acceso a programas sociales del Estado.

Evita la exclusión en servicios de salud o seguros.

Prepara a los jóvenes para un entorno digital seguro.

Además, la campaña representa una oportunidad de sensibilizar a las familias sobre la importancia de la identidad legal y digital, y de acercar a los menores al uso responsable de sus documentos personales.